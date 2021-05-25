手搖店因缺水「僅提供去冰」 網笑：終於認真賣飲料了

近來台灣面臨缺水危機，各大水庫蓄水量皆岌岌可危，部分縣市已實施限水措施，影響民眾日常生活。近日一名網友發文分享，過去無法完全去冰的手搖杯飲料店因應缺水，貼出「只能去冰」的公告，貼文引起熱烈討論。

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文爆料，他在路上看到知名連鎖飲料店清心福全因應限水政策，貼出的最新公告，並貼出店面照片。圖中可見櫃臺前貼了多張佈告，最明顯的一張寫著「缺水即日起只能做去冰」，去冰二字還用不同顏色加了外框。

網傳清心福全的飲料店無提供去冰選項，即便要求店員仍以「還是有小碎冰」回應，或是常有買了整杯冰塊的趣聞。對於清心福全從「無法去冰」到「只做去冰」，原PO笑說：「清心也有這一天⋯⋯。」

貼文一出引起熱烈迴響，網友紛紛幽默回應，「好慘哦，人家本來就是做冰塊生意的」、「重新定義去冰的清心現在居然真的去冰了⋯」、「可以改名叫『青心』了，因為缺水⋯」、「被飲料耽誤的冰塊店」、「去清心不就是為了整杯的冰塊嗎？去冰我不如去別家」、「終於開始認真賣飲料了」。也有網友認真回應，「其實製冰很浪費水，假如製作一杯冰塊，需花三倍水才能製成，因為冷凝器要急速冰凍，會吃大量的水，所以我覺得這樣很棒」。