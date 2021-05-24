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在家悶到慌！8000多人線上看石門水庫「解渴」 網友笑：大家不用上班？
隨鋒面報到，中央氣象局午間特別針對全台12縣市發布大雨特報，其中石門水庫更因久旱逢甘霖，讓居民直呼「超感動」。沒想到，網路上卻因此聚集了超過8000人，一同觀賞石門水庫下雨影像、集氣希望能「下好下滿」，成為另類的「防疫奇觀」。
全台水情吃緊，桃園石門水庫先前蓄水率更已跌破一成，僅剩8.6%。然而今天中午左右下起傾盆大雨，更剛好就下在其上游集水區「阿姆坪」，不僅居民嗨翻，網友們也紛紛至「石門水庫即時影像」直擊降雨的稀有場景。一名網友下午4點多更在臉書公開社團「爆廢公社」分享截圖，表示當下有超過6000多人在線觀看；然而接近下午5點，就已有超過7000多人收看，最高觀看人數更一度超過8000人。
對此，網友們也樂見石門水庫有望「解渴」，留言表示「瘋狂進水吧」、「多一點雨水，少一點確診」、「拜託！下好下滿」、「羨慕......屏東人路過」、「流下感動的淚水」、「大家待在家太無聊」、「反正疫情嚴重不能出門，不如在家看下雨」；不過也有網友質疑，週一上班時間為何大家有閒收看直播？網友則搞笑回覆「看石門水庫飄雨可以治癒心靈，你不知道嗎？」。
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