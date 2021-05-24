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好市多「18字公告」結帳等超久 網全讚：高規格防疫

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升溫，好市多調整結帳流程，限制輸送台一次只可放一組會員的商品，顧客結帳後需消毒輸送台。記者黃筱晴／攝影
疫情升溫，好市多調整結帳流程，限制輸送台一次只可放一組會員的商品，顧客結帳後需消毒輸送台。記者黃筱晴／攝影

近期台灣疫情升溫，各大賣場的防疫措施隨之升級，以應付民眾購買物資的民生需求，避免病毒擴散。近日一名網友分享去美式大賣場好市多採買，發現結帳隊伍大排長龍，但店員皆遵守消毒準則，讓他大讚好市多防疫嚴謹，貼文引起大量討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他指出近期去好市多採買，發現賣場貼出規定「防疫期間輸送帶僅提估一組會員放置商品」，他補充店員結帳完一組客人後，都需要消毒雙手與輸送台，雖然會增加結帳時間，但卻可避免疫情擴散。

一名網友發文分享近日去好市多採買，賣場高規格的防疫措施，貼文引起熱議。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發文分享近日去好市多採買，賣場高規格的防疫措施，貼文引起熱議。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

看到賣場嚴謹的規範，原PO呼籲「請大家不要再抱怨了，戴手套一直摸那麼多商品也會污染⋯⋯。」他直言好市多已經盡力在維護顧客安全，如果會怕就避免出門，出門也要記得做好消毒，「好市多有收年費所以很常被抱怨，但沒有人逼你繳會費。」

貼文一出大量網友回覆，稱讚賣場高規格的防疫措施，「今天到台中採買，員工是直接幫你把推車推到收銀台那邊直接嗶，不會在拿出來放到輸送帶上」、「今天去好市多，結帳推車不混用了，店員會問哪台是你推的，原車推走」、「使用過就馬上每個消毒這樣很好耶！應該全國賣場跟商店都跟進才對，很多地方都消毒一半的」、「結帳和協助幫忙的員工，每換一位客人就都會雙手噴酒精、置物台上、簽名的筆，通通消毒一次」。

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