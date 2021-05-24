快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

台東超狂「部落防疫宣導公告」 引全網朝聖：真的怕爆

聯合新聞網 / 綜合報導
有台東在地人分享部落的防疫公告寫道「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」 圖／截自臉書《路上觀察學院》
有台東在地人分享部落的防疫公告寫道「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」 圖／截自臉書《路上觀察學院》

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增334例COVID-19本土病例，以及256例校正回歸。各地方都在加緊防疫中，有網友就分享了數張台東縣金崙鄉部落的「防疫告示牌」，用木板搭上手寫的紅、黑色字樣「神秘標語」，要民眾戴好口罩、做好防疫相關措施，讓不少看到照片的民眾紛紛在貼文下面留言朝聖。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享3張照片，並說明圖中所在地點是台東縣金崙部落，且能看到一片片木板上用麥克筆寫著「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」、「注意！一人感染，全村倒；戴上口罩，沒煩惱；未戴口罩，全村跳ㄍㄟˋ。金崙青年會關心您！」等防疫標語。

此文一出，不少網友紛紛留言笑回「請全村吃魯肉飯好可愛」、「是不是魯肉飯老闆寫的牌子」、「天啊！很可愛很台東味」、「用心的部落」、「笑到流淚」、「是有多愛吃魯肉飯啊」、「哈，原住民朋友真的好幽默」。但也有許多網友不懂圖中寫的「跳ㄍㄟˋ」是什麼意思，對此，原PO也在貼文中說明，「跳ㄍㄟˋ就跳起來敲頭的意思」。

口罩 滷肉飯 COVID-19

延伸閱讀

他問「防疫旅館月薪四萬」有誰要做？網嘆風險高錢少

他倒垃圾見奇景「乖乖排隊戴口罩」網讚：防疫模範生

日職／中田翔下二軍早有端倪 春訓狀況差到自罵「根本垃圾」

疫情下餐飲業慘到爆 他去簡餐店外帶曝：店員感動得快哭了

相關新聞

今本土「校正回歸」400例啥意思？ 網友一面倒酸：台灣首創

國內今（22）日新增321例本土確診案例，但又額外增加400例「校正回歸」上週各日個案，讓不少人都擔心是否有「蓋牌之嫌」。就有網友在PTT中PO文表示，陳時中在記者會上說，今天新增本土321例但400例校正回歸，並問道「什麼叫做400例校正回歸？是我國文太差嗎？」

在家悶到慌！8000多人線上看石門水庫「解渴」 網友笑：大家不用上班？

隨鋒面報到，中央氣象局午間特別針對全台12縣市發布大雨特報，其中石門水庫更因久旱逢甘霖，讓居民直呼「超感動」。...

好市多「18字公告」結帳等超久 網全讚：高規格防疫

近期台灣疫情升溫，各大賣場的防疫措施隨之升級，以應付民眾購買物資的民生需求，避免病毒擴散。近日一名網友分享去美式大賣場好市多採買，發現結帳隊伍大排長龍，但店員皆遵守消毒準則，讓他大讚好市多防疫嚴謹，貼文引起大量討論。

台東超狂「部落防疫宣導公告」 引全網朝聖：真的怕爆

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增334例COVID-19本土病例，以及256例校正回歸。各地方都在加緊防疫中，有網友就分享了數張台東縣金崙鄉部落的「防疫告示牌」，用木板搭上手寫的紅、黑色字樣「神秘標語」，要民眾戴好口罩、做好防疫相關措施，讓不少看到照片的民眾紛紛在貼文下面留言朝聖。

他倒垃圾見奇景「乖乖排隊戴口罩」網讚：防疫模範生

隨著台灣疫情升溫，民眾紛紛配合防疫宣導，避免不必要出門、聚會，減少群聚感染風險。近日一名網友發文分享，出門倒垃圾竟看到「防疫奇景」，貼文一出引起網友熱烈討論。

咖啡廳貼數學難題「破解可入內」 神人留解答：我就不進去了

疫情當前，許多店家自主停止營業，或是限制室內消費人數，避免群聚感染。近日一名網友分享，大安區一間咖啡廳門口貼著超複雜的「數學題」，表示破解便可入內消費，貼文一出引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。