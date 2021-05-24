台東超狂「部落防疫宣導公告」 引全網朝聖：真的怕爆

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增334例COVID-19本土病例，以及256例校正回歸。各地方都在加緊防疫中，有網友就分享了數張台東縣金崙鄉部落的「防疫告示牌」，用木板搭上手寫的紅、黑色字樣「神秘標語」，要民眾戴好口罩、做好防疫相關措施，讓不少看到照片的民眾紛紛在貼文下面留言朝聖。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享3張照片，並說明圖中所在地點是台東縣金崙部落，且能看到一片片木板上用麥克筆寫著「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」、「注意！一人感染，全村倒；戴上口罩，沒煩惱；未戴口罩，全村跳ㄍㄟˋ。金崙青年會關心您！」等防疫標語。

此文一出，不少網友紛紛留言笑回「請全村吃魯肉飯好可愛」、「是不是魯肉飯老闆寫的牌子」、「天啊！很可愛很台東味」、「用心的部落」、「笑到流淚」、「是有多愛吃魯肉飯啊」、「哈，原住民朋友真的好幽默」。但也有許多網友不懂圖中寫的「跳ㄍㄟˋ」是什麼意思，對此，原PO也在貼文中說明，「跳ㄍㄟˋ就跳起來敲頭的意思」。