咖啡廳貼數學難題「破解可入內」 神人留解答：我就不進去了

國內今（22）日新增321例本土確診案例，但又額外增加400例「校正回歸」上週各日個案，讓不少人都擔心是否有「蓋牌之嫌」。就有網友在PTT中PO文表示，陳時中在記者會上說，今天新增本土321例但400例校正回歸，並問道「什麼叫做400例校正回歸？是我國文太差嗎？」

2021-05-22 15:38