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咖啡廳貼數學難題「破解可入內」 神人留解答：我就不進去了

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣許多店家自主停止營業，或限制室內消費人數。示意圖。圖為南韓首爾餐廳一家咖啡店配合防疫，收起內用桌椅。歐新社
台灣許多店家自主停止營業，或限制室內消費人數。示意圖。圖為南韓首爾餐廳一家咖啡店配合防疫，收起內用桌椅。歐新社

疫情當前，許多店家自主停止營業，或限制室內消費人數，避免群聚感染。近日一名網友分享，大安區一間咖啡廳門口貼著超複雜的「數學題」，表示破解便可入內消費，貼文一出引起熱議。

原PO在FB社團「路上觀察學院」分享一張照片，他說明大安區一間沒有招牌的咖啡廳貼出了有趣的告示，圖中可見一張公告上寫著又長又複雜的「瑕積分」算式，說明「破解即可入內消費」。有趣的不只是讓人眼花撩亂的數學題目，沒想到有神人早已破解，算出答案後還在公告上留言「老闆謝謝您，我就不進去了！」，幽默互動逗樂網友。

一名網友發文指出一間大安區的咖啡廳貼出「瑕積分」題目，公告破解者便可入內消費。圖／取自路上觀察學院
一名網友發文指出一間大安區的咖啡廳貼出「瑕積分」題目，公告破解者便可入內消費。圖／取自路上觀察學院

貼文曝光後引起熱烈回覆，許多網友表示「連題目都看不懂是正常的吧」、「該不會是暑假作業剛好不會解，只好請路人幫忙解答了」、「造成裡面一堆高中學霸群聚」、「老闆功課請自己寫，謝謝」、「拒絕文組入內？」、「看了老半天還是找不到解答在哪，連答案都看不懂，哭」、「看吧！誰說學微積分出社會沒用的，至少可以買咖啡啊」、「啊附近就台大與台大教授宿舍，這樣寫是來挑釁的吧」。

根據《ETtoday》報導，該店家「墨爾本布蕾斯咖啡廳 Melbourne Press Cafe」因應防疫宣導禁止內用，但來是希望透過增加與路人、客人有溫度的互動，共同挺過苦悶的疫情。老闆笑說自己是參考網路出題，「店於台大校區一帶，高手眾多，勢必會被破解！」但目前仍未考慮把題目換掉。

咖啡廳 台大 學霸 數學

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