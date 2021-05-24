一家三口腹瀉疑染疫！他回想吃過這2種食物 謎底解開全傻眼

本土疫情爆發，只要有一點點症狀，難免就會令人擔心是否確診。有網友分享，日前與家人一起吃了一顆西瓜與韭菜水餃，想不到一家三口開始拉肚子，擔心是否三人一同染疫，最後才發現，原來是西瓜加上韭菜一起食用可能導致腹瀉，三人虛驚一場。

有網友在論壇Dcard發文表示，日前他爸爸買了一顆超大顆的西瓜，他與爸媽很開心的切了西瓜來吃，之後午餐接著吃了他媽媽包的韭菜水餃。想不到吃飽後他開始肚子痛、拉肚子，接著他爸爸、媽媽兩人也開始出現同樣症狀。

三人便開始緊張，也上網確認，發現新冠肺炎確診其中一項症狀即是「腹瀉以及腹痛」。他想了很久，開始懷疑是不是食物有問題，質疑西瓜與韭菜恐怕不能一起食用。

上網確認後發現，韭菜有促進消化的功效，西瓜有滑腸的功效，兩者放在一起吃很可能導致腹瀉，所以最好還是分開來吃。謎底終於解開，該網友直呼「大家學到了嗎？西瓜跟韭菜要分開吃哦！不然會像我一樣在廁所拉到快脫肛，好險不是肺炎，是食物，現在真的隨便打個噴嚏都怕是肺炎」。

其他網友留言「糟糕！我今天才剛吃完西瓜接著吃韭菜水餃，下午想說便秘很久還吃了會拉肚子的藥」、「天然通便劑？」、「長知識了」、「我吃韭菜水餃必拉肚子」、「也有可能是西瓜吃太多」、「便秘的我：筆記筆記」。