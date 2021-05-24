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他曝「六大手部衛生妙招」已做一年 付錢、找錢都有秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續延燒，落實個人衛生相當重要。記者黃義書／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，落實個人衛生相當重要。記者黃義書／攝影

國內新冠肺炎疫情嚴峻，每日確診人數達數百件，有網友分享六大手部衛生秘訣，包括隨身攜帶酒精瓶、不觸碰臉部、少吃暴露在眾人口沫下的食物、衛生紙擦鼻涕一次就丟、不要用手吃東西、領足夠現金回家靜置消毒。其他還有網友建議「避免現金交易」、「做菜戴口罩」等妙招。

一名網友在PTT分享自己已實施一年的「六大手部衛生秘訣」，第一，隨身帶酒精瓶，放左邊口袋。接觸任何自己以外的東西都用右手，接觸後用左手拿酒精瓶噴灑右手，並搓乾淨。

第二，不觸摸臉部，或一直調整口罩。一直調整口罩，是拿高風險的部位，去碰很接近口鼻的地方。

第三，少吃會暴露在眾人口沫之下的東西， 包括共用醬料、自助式冰淇淋、 開架式擺設的攤販等。

第四，衛生紙擦鼻涕，過去為節省都會折過，再多擦兩次。但是這可能將手部污染帶到口鼻間，建議只拿沒摸過的那面擦一次就丟棄。可以的話擦完用酒精消毒雙手，以免自己無症狀傳給家人。

第五，不要用手直接拿東西吃。倒出來用碗筷吃，如果不適合用碗筷的吃的東西，可以用防油紙或鋁箔紙包起來拿著吃。有的店家會附送防油紙、手套給消費者，沒有的話至少要用酒精搓乾淨，特別要留意指甲縫。

第六，領足夠的現金，拿回家先靜置一個禮拜以上，買沒辦法用卡付錢的東西，會付剛好的錢，不拿找錢，以免找的錢汙染自己的錢包。如果不小心還是拿了找錢，就會用酒精噴一噴，然後當作受汙染來處理。

其他網友大讚實用，留言「推觀念，自己有些地方沒有確實做好」、「推用心防疫，真的沒想到零錢的問題」。另外也有人建議「如果酒精噴多了手很乾，可以多加一點甘油」、「我出門買東西都會戴手套」、「噴酒精的瓶子才是最髒的，要注意」。

還有人說「沒人時才喝水吃東西。錢包、鑰匙、車票夾一使用就馬上用酒精消毒。出門上班時用酒精濕巾消毒1樓公用的公寓大門。搭大眾運輸工具要按下車鈴或握扶手前先噴酒精，下車後手再用酒精消毒一次」。

酒精 口罩 新冠肺炎 疫情 PTT

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