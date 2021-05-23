半夜3點外送竟接到「這種單」 網友一看驚呼：是要普渡嗎？

國內疫情嚴峻，大部分民眾都待在家中防疫，甚至有民眾到賣場瘋搶民生用品，或是用外送平台點餐，避免外出染疫的風險。不過日前卻有一名外送員在臉書《 外送員的奇聞怪事 》中PO文提到，自己半夜3點多接到送餐訊息，但他看了客人的訂單卻拒單，原因是因為對方在線上超市下訂高達59樣商品，數量實在太龐大，讓原PO不禁直呼「人的恥度到底有多大」。

原PO在文中貼出訂單截圖並表示，日前他半夜3點還在送餐，卻接到「這種單」。從截圖中可見，客戶在熊貓超市下訂各種民生用品，從飲料、泡麵到零食都有，而且數量龐大，一次訂就高達59樣，還不包含其中重複的商品，金額為2426元，實在讓人大開眼界。

原PO說道，「真的很不好意思，我真的無法幫你送，我很少在拒單的，但這次我不得不回報車損休息無法送」，之後他還接到疑似對方用匿名號碼撥打的電話，但原PO選擇「故意不接」，因為騎程要7.4公里，加上該時間點也沒有外送員可以幫忙接單。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「大半夜的叫那麼多是要普渡？」、「點餐的人真的有問題」、「7月半普渡還沒到吧」、「他家是開雜貨店要補貨嗎」、「神單」、「從來沒看過這種的」、「真的很敢點，羞恥心都不見了」、「給我一單500我也不送」、「車子應該也裝不下吧」、「感覺就像廉價快遞」、「好沒同理心的消費者」。