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家中防疫看Netflix截圖螢幕秒變黑 網友曝1原理：現在才知

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，自己因為疫情宅在家裡看Netflix追劇，結果看到喜歡的片段想截圖下來時，卻發現整個螢幕變成黑色。示意圖。路透
一名女網友PO文提到，自己因為疫情宅在家裡看Netflix追劇，結果看到喜歡的片段想截圖下來時，卻發現整個螢幕變成黑色。示意圖。路透

近日國內疫情嚴峻，多數民眾都在家中防疫，相關休閒娛樂當然也不可少，許多人都會追劇打發時間。日前就有一名女網友在《 Dcard 》中PO文提到，自己因為疫情宅在家裡，所以看Netflix追劇，結果看到喜歡的片段想截圖下來時，卻發現整個螢幕變成黑色，讓她擔心是否會被有心人士「翻錄」，因此就忍不住詢問廣大網友「遇到截圖翻黑該怎麼辦？」

原PO在文中表示，最近宅在家中看Netflix，剛好看到一個以前常看的電視劇「浪漫滿屋」，想要回味一下，沒想到當她看到一個畫面很想要截圖下來，螢幕竟整個黑掉，並說道「畫面會整個反黑耶，好酷喔，想想也是被人翻錄了怎麼辦？」同樣的狀況，就連一不小心按到截圖，分頁也會全黑。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「一直以來都這樣啊」、「那我有點好奇，那像網路上出現的影集截圖語錄是怎麼做的」、「可是我的居然可以截圖，也可以錄製」、「已知用火（指人落後或消息不靈通等等，像原始人一樣）」、「很多人應該也是現在才知道吧」。

也有不少內行網友分享，「其實為了版權本來就該這樣啦，不然一堆人都盜錄上傳去看片商會虧死」、「可以用google meet大家一起看」、「好像是安卓的可以錄，但蘋果的不行」、「電腦版好像沒這個問題，還是常常Ctrl+win+S截好笑的圖貼給朋友」、「我用mac電腦的safari不能截，但用chrome就可以」。

原PO看到喜歡的片段想截圖下來時，卻發現整個螢幕變成黑色，讓她擔心是否會被有心人士翻錄。圖擷自Dcard
原PO看到喜歡的片段想截圖下來時，卻發現整個螢幕變成黑色，讓她擔心是否會被有心人士翻錄。圖擷自Dcard

疫情 Dcard Netflix

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