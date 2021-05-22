快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今本土「校正回歸」400例啥意思？ 網友一面倒酸：台灣首創

聯合新聞網 / 綜合報導
今指揮中心公布有400例確診案例「校正回歸」個案，讓不少網友懷疑有「蓋牌」之嫌。記者陳雨鑫／攝影
今指揮中心公布有400例確診案例「校正回歸」個案，讓不少網友懷疑有「蓋牌」之嫌。記者陳雨鑫／攝影

國內今（22）日新增321例本土確診案例，但又額外增加400例「校正回歸」上週各日個案，讓不少人都擔心是否有「蓋牌之嫌」，引起網友熱議，PTT八卦版更被瘋狂洗板，出現「黃爆」現象（指同時在線人數超過6萬人）。

數字可調可控？網友酸爆

有網友在PTT中PO文表示，陳時中在記者會上說，今天新增本土321例但400例校正回歸，並問道「什麼叫做400例校正回歸？是我國文太差嗎？」他表示，懷疑因為案例太多，所以拉400例出來另立名目，於是他就懷疑詢問廣大網友「什麼叫做校正回歸400例啊？」

PO文一出，立刻引來大批網友討論，紛紛留言吐槽，「就是蓋牌，沒什麼好說的」、「感覺數字隨時可調可控」、「我國文系的都不知道這是什麼意思」、「陳時中的意思是，扣打留到下週五」、「我不信國外統計案例有校正回歸這種事」、「或許國外把這招學起來，也可以每天300多例確診」、「乾脆20年後校正回歸，也可以天天掛零」、「指揮中心新創的名詞」、「陳時中還說是掀牌，不是蓋牌」、「這種操作是不能說的小秘密不要問」、「這樣不是新增嗎，硬要說校正，還有這種操作喔」。

不過也有部分網友解釋，「就是加到以前分散的，不算今天的」、「說是因為塞車，所以今天才公布」、「400例就是算上上禮拜沒驗出來的」、「就是上周每天都有不確地的案例，今天一次報出來」、「意思就是之前沒講的加回去」。

今額外新增400例校正回歸個案，立刻在PTT上引發網友熱議。圖擷自PTT
今額外新增400例校正回歸個案，立刻在PTT上引發網友熱議。圖擷自PTT

陳時中：疫情的判斷需要正確數字

對此，指揮官陳時中在記者會上表示，這400例「校正回歸」主要是因為檢驗量增加，通報上傳有塞車的情況，所以後續把必要填妥的欄位從20幾項簡化為8項，並把確診案例回歸到應該的天數，案件數才會爆出來，不是疫情大爆發也沒有特別挑日子，更不是因為怕會影響股市。

陳時中強調，疫情的判斷要回歸正確數字，400例「校正回歸」不是蓋牌而是「掀牌」，更不是作帳。這幾天發現現有申報的欄位太繁瑣，所以速度慢下來，錯誤一項整批不被認可要重來，現在簡化為8項必要欄位讓速度加快，問題影響會愈來愈小，指揮中心也會持續注意。

創新名詞引嘩然 各方梗圖層出不窮

「校正回歸」做法引發各界嘩然，此新創名詞也繼「人與人的連結」後成為新熱搜關鍵字，社群媒體上立刻出現各類評論及哏圖。然陳時中表示，現在塞車狀況還沒有完全結束，看來後續也無法保證不會再有「校正回歸」的情況。

延伸閱讀

和疫情纏鬥至今「省到什麼錢」 網友狂點這項：少說有20萬

鄭文燦拆籃框現場照外流！網一看全傻眼：可以罰了？

萬華成眾矢之的？ 在地老闆娘曝溫暖實情：是包容所有人之地

星座+血型「最會耍小聰明」TOP3 心機卻可愛的他最為致命

相關新聞

今本土「校正回歸」400例啥意思？ 網友一面倒酸：台灣首創

國內今（22）日新增321例本土確診案例，但又額外增加400例「校正回歸」上週各日個案，讓不少人都擔心是否有「蓋牌之嫌」。就有網友在PTT中PO文表示，陳時中在記者會上說，今天新增本土321例但400例校正回歸，並問道「什麼叫做400例校正回歸？是我國文太差嗎？」

和疫情纏鬥至今「省到什麼錢」 網友狂點這項：少說有20萬

本土疫情爆發，確診個案已經連7天破百例，全台進入三級警戒，民眾外出都須戴口罩，指揮中心也呼籲大家非必要勿外出，許多公司也已經分流在家上班，有網友好奇，從疫情爆發到現在，省下了不少錢，像是口紅、香水、治裝費等，也想知道有人跟他一樣嗎？文一出馬上引發熱議。

萬華成眾矢之的？ 在地老闆娘曝溫暖實情：是包容所有人之地

國內疫情持續擴大，以雙北的確診人數最多，其中台北市又以較早傳出染疫個案的萬華地區最為嚴峻，讓部分民眾開始對當地傳出負面評價、指指點點。對此，一間位於萬華區的居酒屋老闆娘出面發聲，呼籲外界不應歧視萬華，並認為病毒之所以從萬華蔓延，是因爲「這裡是最能包容所有人的地方」，希望大家不要因為恐慌而隨意「找人怪罪」。

兩週解除三級有望？ 他曝「關鍵阻礙」：解決後確診數才會降

台灣新冠疫情延燒，7天內劇增近2千例本土確診個案，各界都擔心疫情恐怕難以在兩週內緩解。對此，一名網友分析，以目前的狀況而言，若想在28日前解除三級防疫警戒，關鍵在於「篩檢能量」有沒有辦法提升，只要每天能篩檢的人數越多，病毒繼續擴散的機會就能逐漸降低，進而使確診人數更快下降。

忍痛拋家棄子！急診醫曝第一線心酸 網嘆：看完眼眶紅了

國內疫情急劇升溫，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，醫護人員更是承受龐大的壓力。急診醫師田知學在臉書透露，由於身處高風險的工作環境，她決定在這段時間獨自搬出去住，以保護心愛的孩子，讓許多網友看了都相當不捨，忍不住一陣鼻酸。

透抽切開驚見完整一條魚 網友質疑店家「增重」內行人這樣說

許多家庭主婦都喜歡到市場或超市買海鮮，但買到透抽裡面還有魚的機率就微乎其微，一名女網友就這麼幸運地買到這麼一條透抽，她切開後發現裡面竟然還有一隻完整的魚，讓她很傻眼，拍下照片上傳臉書，但大多數人都認為這應該是被塞進去的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。