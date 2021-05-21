萬華成眾矢之的？ 在地老闆娘曝溫暖實情：是包容所有人之地

國內疫情持續擴大，以雙北的確診人數最多，其中台北市又以較早傳出染疫個案的萬華地區最為嚴峻，讓部分民眾開始對當地傳出負面評價、指指點點。對此，一間位於萬華區的居酒屋老闆娘出面發聲，呼籲外界不應歧視萬華，並認為病毒之所以從萬華蔓延，是因爲「這裡是最能包容所有人的地方」，希望大家不要因為恐慌而隨意「找人怪罪」。

老闆娘透過臉書「家吶子 台式居酒屋」發文表示，自己是土生土長的萬華人，但自從疫情爆發後，這裡在短短幾天就成了眾矢之的，讓她看了深感無奈。她指出，在萬華確診的人都沒有近期出國史，不可能自己長出病毒，因此染疫並不是他們的錯；至於病毒從萬華蔓延出去，她認為是因為「萬華是全台北市最能包容各式各樣人的地方」。

老闆娘進一步解釋，許多生活在萬華的居民，都是在社會中資源較缺乏的族群，這些人在這裡生活可以比較自在，且一直以來都有許多社工、民間團體及店家，持續關注這些在地議題，向外宣傳萬華的好，然而卻因為突如其來的疫情，一切都毀於一旦。

老闆娘強調，台灣最不缺的就是「找人怪罪」，但找戰犯、找出誰把病毒帶進社區，其實都沒有意義，現在民眾該做的，就是顧好自身健康管理和保持同理，因為「在病毒前面，人人都一樣，遊民和你我都一樣」，只不過因為遊民沒有家，更容易被拍到、被欺負，所以才成為大家的攻擊對象。

該老闆娘最後分享，這幾天因為防疫暫停營業時，她仍感受到萬華確實有許多溫暖，好幾個社團都在募資源，發送給各地的弱勢團體、醫療團隊，她本身也把沒料理完畢的食材分送出去，和別間店互相交換，甚至也收到很多隔壁店家送來的食物，讓她忍不住再次直呼「在萬華的大家，真的超級溫暖」。