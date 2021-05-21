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兩週解除三級有望？ 他曝「關鍵阻礙」：解決後確診數才會降

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣疫情持續擴大，連續7天本土確診人數破百例。圖為篩檢人員在一旁待命準備。記者葉信菉／攝影
台灣疫情持續擴大，連續7天本土確診人數破百例。圖為篩檢人員在一旁待命準備。記者葉信菉／攝影

台灣新冠疫情延燒，7天內劇增近2千例本土確診個案，各界都擔心疫情恐怕難以在兩週內緩解。對此，一名網友分析，以目前的狀況而言，若想在28日前解除三級防疫警戒，關鍵在於「篩檢能量」有沒有辦法提升，只要每天能篩檢的人數越多，病毒繼續擴散的機會就能逐漸降低，進而使確診人數更快下降。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，目前台灣判斷疫情有無惡化，已經不再是單看每天的確診人數。以台北市舉例，台北市長柯文哲現在都是以篩檢陽性率作為指標。該網友指出，雙北每天的檢驗能量約在5000至6000人，陽性率從前幾天的10％，慢慢降至近日的5％，但假設風險區域共有10萬人，估計也得要花至少20天，才能全數檢測完畢。

該網友進一步說明，要在兩週內解除三級防疫警戒，最大的障礙其實就在於「篩檢能量」，簡單來說，若能提高每天篩檢的數量，當日確診人數雖然會一下子增加，但能減少這些已經染疫的人繼續傳播的機會，如此一來，也能更快有機會看到確診人數下降。

然而，該網友認為，這一年多來，台灣仍未做好篩檢能量的準備，因此，假設接下來台灣人確實運氣好、自肅本領一流，陽性率都未再增加，要看的就是還需要花多少時間，才能將前兩週遭感染的人數，通通檢驗消化。不過他也補充，這週各大醫院陸續傳出確診，等同又出現了新的考驗，如何調度醫療資源以兼顧「保護醫護、增加篩檢與確診處置」，恐怕還需中央地方合作處理。

文末，該網友則直呼，自己身為做生意的商家，非常希望能盡快回到正常生活，感嘆「今年比去年更需要紓困了」；該文底下也引來網友回應「前兩天跟餐飲攤商聊天，菜市場沒開他們也沒進貨管道」、「再拖印度株就進來了」、「政府再不決斷，後面再多拖一個月，會更多商家倒閉」、「現在這情況能撐多久」、「一路三級拖兩個月，攤商全都會恨透政府」。

疫情 PTT 北市

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