快訊

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忍痛拋家棄子！急診醫曝第一線心酸 網嘆：看完眼眶紅了

聯合新聞網 / 綜合報導
急診醫師田知學透露，為了保護家人，她決定暫時搬出去獨居。 圖擷自facebook
急診醫師田知學透露，為了保護家人，她決定暫時搬出去獨居。 圖擷自facebook

國內疫情急劇升溫，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，醫護人員更是承受龐大的壓力。急診醫師田知學在臉書透露，由於身處高風險的工作環境，她決定在這段時間獨自搬出去住，以保護心愛的孩子，讓許多網友看了都相當不捨，忍不住一陣鼻酸。

面對疫情迅速擴大，振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學在臉書發文表示，沒有一家醫院是為了準備應對新冠病毒而特地設置，也沒有人能提前預料到台灣會走到現在這步，但所有醫護人員仍不斷地想辦法解決、不斷地做出改變與調整，希望能早日撥雲見日。

田知學接著提到，身為在高風險場域工作的人員，即使做好全面清潔，還是擔心有傳染給家人的可能，因此，在考量到疫情似乎不會在短時間內平息後，雖然百般不願，她還是決定搬出家裡，暫時獨自居住，遠離心愛的兒子和先生。

田知學感嘆，原先她一直說服自己可以做到，但是當兒子在線上課程遇到狀況時，她無法親自幫忙，加上先生不會中文，她只好在群組拜託其他家長協助，此時心頭還是感到一絲難過，直呼「天底下沒有任何愛孩子的媽媽，捨得離開自己的子女」。

田知學表示，希望所有民眾都可以乖乖地不群聚、不亂跑，讓疫情盡快過去；文末，她也無奈說道，在身處水深火熱加上配戴N95與厚不通風的裝備下，醫護人員幾乎快無法喘息，情緒也無法宣洩，相比之下，「耍廢救台灣」真的輕鬆得多，如果可以的話，她也好想和大家交換。

許多網友看完文章後，紛紛留言「醫師真的很偉大」、「最基本想陪伴兒女的心意，卻又怕害了他們，人生最苦的兩難」、「我們是何等幸福」、「我是媽媽，看這篇好想哭」、「自己有小孩子，看見這樣心情好複雜」、「看完眼眶紅了」、「一篇很沈重的發聲」等，感到相當鼻酸；不少醫護人員與家屬也說「女兒也在淡水馬偕急診室工作，她怕會影響到我們，放假也是不敢回家」、「在第一線診所壓力真的很大，不敢住家裡現在只好住旅館中」、「真的會不敢回家」。

醫護人員 疫情 醫師

延伸閱讀

醫院上班請不了假！幼兒園「輪流幫顧孩」 她感動喊：快哭了

「別幻想2周回歸正常生活」 急診醫：沒升四級警戒就萬幸了

國家需要你！76歲退休醫師衝前線幫打新冠疫苗 女歌手噴淚：我爸帥度爆表

從何時被本土疫情嚇到？ 網全喊「這天」：開始知道回不去了

相關新聞

和疫情纏鬥至今「省到什麼錢」 網友狂點這項：少說有20萬

本土疫情爆發，確診個案已經連7天破百例，全台進入三級警戒，民眾外出都須戴口罩，指揮中心也呼籲大家非必要勿外出，許多公司也已經分流在家上班，有網友好奇，從疫情爆發到現在，省下了不少錢，像是口紅、香水、治裝費等，也想知道有人跟他一樣嗎？文一出馬上引發熱議。

萬華成眾矢之的？ 在地老闆娘曝溫暖實情：是包容所有人之地

國內疫情持續擴大，以雙北的確診人數最多，其中台北市又以較早傳出染疫個案的萬華地區最為嚴峻，讓部分民眾開始對當地傳出負面評價、指指點點。對此，一間位於萬華區的居酒屋老闆娘出面發聲，呼籲外界不應歧視萬華，並認為病毒之所以從萬華蔓延，是因爲「這裡是最能包容所有人的地方」，希望大家不要因為恐慌而隨意「找人怪罪」。

兩週解除三級有望？ 他曝「關鍵阻礙」：解決後確診數才會降

台灣新冠疫情延燒，7天內劇增近2千例本土確診個案，各界都擔心疫情恐怕難以在兩週內緩解。對此，一名網友分析，以目前的狀況而言，若想在28日前解除三級防疫警戒，關鍵在於「篩檢能量」有沒有辦法提升，只要每天能篩檢的人數越多，病毒繼續擴散的機會就能逐漸降低，進而使確診人數更快下降。

忍痛拋家棄子！急診醫曝第一線心酸 網嘆：看完眼眶紅了

國內疫情急劇升溫，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，醫護人員更是承受龐大的壓力。急診醫師田知學在臉書透露，由於身處高風險的工作環境，她決定在這段時間獨自搬出去住，以保護心愛的孩子，讓許多網友看了都相當不捨，忍不住一陣鼻酸。

透抽切開驚見完整一條魚 網友質疑店家「增重」內行人這樣說

許多家庭主婦都喜歡到市場或超市買海鮮，但買到透抽裡面還有魚的機率就微乎其微，一名女網友就這麼幸運地買到這麼一條透抽，她切開後發現裡面竟然還有一隻完整的魚，讓她很傻眼，拍下照片上傳臉書，但大多數人都認為這應該是被塞進去的。

防疫公告拼創意！ 網見「老闆們真心話」笑了：文案滿分

國內疫情持續升溫，防疫措施不斷升級，疫情嚴峻的雙北市政府要求市場、夜市等飲食攤商全面改採外帶外送，許多餐廳也陸續宣布不開放內用座位，甚至有些店家直接公告暫停營業。而網友們則紛紛貼出自己遇到的停業公告，可以看見不少老闆都創意十足，在公告的字裡行間裡，展現風趣幽默的一面，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。