透抽切開驚見完整一條魚 網友質疑店家「增重」內行人這樣說

許多家庭主婦都喜歡到市場或超市買海鮮，但買到透抽裡面還有魚的機率就微乎其微，一名女網友就這麼幸運地買到這麼一條透抽，她切開後發現裡面竟然還有一隻完整的魚，讓她很傻眼，拍下照片上傳臉書，但大多數人都認為這應該是被塞進去的。

從原PO在臉書「爆怨2公社」貼出的照片看到，她將買回來的透抽切開，沒想到內部竟然有一隻完整的魚，從魚頭被切開的角度看來，切面、斜度都是一致的。原PO說之前在其他社團有發文過，但卻被網友們質疑是她自己塞進去的，對此她反駁地說「明明買來就這樣，查了一下資訊其實真的是有這樣的實例，而且還不少，誰會那麼無聊自己塞魚進去裡面啊！」

不過貼文一出多數人認為人為的機率比較大，「塞的啦，為了撐門面看起來飽滿，主要還是要壓秤用，我們市場的攤商就有人一大早在動手腳」、「透抽嘴巴應該沒那麼大到可以吃魚」、「頭足類的不會吞整尾的魚進去啦」、「一定是塞進去的呀，捕撈的時侯被動擠進去有點困難，人工塞進去就簡單的多」、「把便宜的魚塞進去增加重量，秤重的單價卻是比較貴的透抽」。

還有專業的網友提出解釋，「做過冷凍水產的都知道這是正常現象，透抽有幾種捕撈方式，1手釣透抽、2拖網捕撈。通常手釣透抽身體裡面都不會有小魚，只有拖網的會有這種情形，拖網時小魚遭受驚嚇會找地方鑽，往往都是往透抽身體鑽，才會有透抽身體有完整的魚；拖網大多是做成單凍冷凍的，人工費用高，要在多塞幾條小魚去增重完全不合乎成本…透抽身上有小魚這是很自然的現象」。