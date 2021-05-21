防疫公告拼創意！ 網見「老闆們真心話」笑了：文案滿分

國內疫情持續升溫，防疫措施不斷升級，疫情嚴峻的雙北市政府要求市場、夜市等飲食攤商全面改採外帶外送，許多餐廳也陸續宣布不開放內用座位，甚至有些店家直接公告暫停營業。而網友們則紛紛貼出自己遇到的停業公告，可以看見不少老闆都創意十足，在公告的字裡行間裡，展現風趣幽默的一面，引發討論。

不少民眾在臉書社團「路上觀察學院」貼出商店的有趣公告，其中一間餐廳因疫情暫不開放顧客內用餐飲，不過並未明確宣布，而是在餐桌上出了一道相當複雜的數學題目，並稱只有「解開的人才能坐」，讓大批網友看了笑說「原本要防疫，結果變群聚解題」、「是數學系佔位子的方式」、「數學系請支援」、「一看到肯定馬上說外帶謝謝」、「文組不能坐」、「好吧，我罰站」。

有餐廳特地在內用餐桌張貼複雜的數學題目。圖擷自 facebook

而一間在防疫期間暫時停業的店家，則在鐵門上貼字條直言「老闆怕死，回家耍廢，進行人與人之間的連結，因此休館」；還有烤肉店老闆直白地寫出內心話，直呼「由於疫情嚴重，老闆掛了就沒人烤肉了，因此等疫情退去，老闆再看啥時能開，俗辣老闆上」。

此外，近日擁有高人氣的日本女星新垣結衣無預警宣布與曾合作的演員星野源結婚，讓不少粉絲心碎，有餐廳老闆也因此崩潰，張貼公告表示「茲因應新垣結衣結婚，老闆受不了打擊崩潰，喪失工作能力，無法處理生魚片」。

店家老闆稱因新垣結依結婚大受打擊，而無法營業。圖擷自 facebook

各種幽默的公告內容，讓網友們紛紛直呼「老闆我欣賞你」、「老闆好可愛」、「還嚇到寫錯字」、「很有趣啊」、「這個文案讚」、「昨天應該從店裡面運了好幾噸碎玻璃出去，都是老闆跟員工的」、「想休假就說」、「老闆聰明，會牽拖」。