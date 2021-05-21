快訊

本土病例今再倍增？新北市衛生局證實：確實會增加

中市文心路、中清路口5樓透天厝火警 疑有民眾受困

她拿這一物當泡麵碗蓋 下一秒傻了「我用20幾萬吃一碗泡麵」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友拿畢業證書當泡麵碗蓋，結果讓外皮退色。泡麵示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友拿畢業證書當泡麵碗蓋，結果讓外皮退色。泡麵示意圖／聯合報系資料照片

泡麵是許多人快速填飽肚子的優先選擇，大多數人都是沖熱開水後再蓋上泡麵蓋，然後等待三分鐘就可以食用了，但如果沒有蓋子怎麼辦？一名女網友在《Dcard》貼文透露自己拿畢業證書來當泡麵蓋，沒想到卻發生「慘劇」，讓她哭笑不得地說「我用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」。

原PO日前買了一袋袋裝的乾麵，她將麵體放到碗中並加入熱水後，卻發現沒有碗蓋可以蓋，手邊也沒有可以當蓋子的書，只好打開抽屜尋找，剛好看到她花了4年、20幾萬元換來的畢業證書。一開始有些猶豫，但隨著時間一分一秒過去，她擔心碗中的乾麵慢慢失去溫度，最後只好拿出畢業證書蓋到碗上。

三分鐘後，原PO拿開畢業證書，並攪拌均勻乾麵後，卻發現一旁的畢業證書外皮被印上白色印子，雖然有點錯愕，但並沒有影響原PO的食慾，「我用了10分鐘吃完補充生命的糧食之後，開始為我的畢業證書哀悼，我用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」。

貼文一出引起熱議，「太辛酸了，不該放有趣，放心情」、「從來都不蓋的，根本沒差好嗎」、「我們學校畢業證書已經改成L夾裝，48萬還不能拿來蓋泡麵呢」、「再申請就好了啊」、「妳幫它創造不一樣的價值了，畢業證書的『斜槓書生』」、「我的大學畢業證書被我拿來在防疫旅館當臨時滑鼠墊，500萬的滑鼠墊」。

不過有更多人卻聚焦在原PO的學費上，「四年20幾萬？怎麼那麼便宜」、「我以為要40萬」、「應該是30-40多，可能每個科系不同」、「20幾萬太便宜了吧，國立的都至少要30萬左右吧」、「我讀國立的畢業都欠銀行30幾萬了」，原PO也回覆表示4年大學沒有全額貸款，只有貸幾次而已，因此跟網友們的學費有差距是正常的。

Dcard 泡麵

延伸閱讀

防疫不能出門！除了泡麵在家還能吃啥？網直指這1樣：很方便

防疫瘋搶物資「遭霸凌」﹖網友深夜實測：這誤會大了！

蔡阿嘎籲「採買量夠吃就好」　網抓包「你車上的那些是什麼」

影／民眾狂買物資泡麵剩辣味 鄭文燦：賣場按時段補貨

相關新聞

和疫情纏鬥至今「省到什麼錢」 網友狂點這項：少說有20萬

本土疫情爆發，確診個案已經連7天破百例，全台進入三級警戒，民眾外出都須戴口罩，指揮中心也呼籲大家非必要勿外出，許多公司也已經分流在家上班，有網友好奇，從疫情爆發到現在，省下了不少錢，像是口紅、香水、治裝費等，也想知道有人跟他一樣嗎？文一出馬上引發熱議。

萬華成眾矢之的？ 在地老闆娘曝溫暖實情：是包容所有人之地

國內疫情持續擴大，以雙北的確診人數最多，其中台北市又以較早傳出染疫個案的萬華地區最為嚴峻，讓部分民眾開始對當地傳出負面評價、指指點點。對此，一間位於萬華區的居酒屋老闆娘出面發聲，呼籲外界不應歧視萬華，並認為病毒之所以從萬華蔓延，是因爲「這裡是最能包容所有人的地方」，希望大家不要因為恐慌而隨意「找人怪罪」。

兩週解除三級有望？ 他曝「關鍵阻礙」：解決後確診數才會降

台灣新冠疫情延燒，7天內劇增近2千例本土確診個案，各界都擔心疫情恐怕難以在兩週內緩解。對此，一名網友分析，以目前的狀況而言，若想在28日前解除三級防疫警戒，關鍵在於「篩檢能量」有沒有辦法提升，只要每天能篩檢的人數越多，病毒繼續擴散的機會就能逐漸降低，進而使確診人數更快下降。

忍痛拋家棄子！急診醫曝第一線心酸 網嘆：看完眼眶紅了

國內疫情急劇升溫，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，醫護人員更是承受龐大的壓力。急診醫師田知學在臉書透露，由於身處高風險的工作環境，她決定在這段時間獨自搬出去住，以保護心愛的孩子，讓許多網友看了都相當不捨，忍不住一陣鼻酸。

透抽切開驚見完整一條魚 網友質疑店家「增重」內行人這樣說

許多家庭主婦都喜歡到市場或超市買海鮮，但買到透抽裡面還有魚的機率就微乎其微，一名女網友就這麼幸運地買到這麼一條透抽，她切開後發現裡面竟然還有一隻完整的魚，讓她很傻眼，拍下照片上傳臉書，但大多數人都認為這應該是被塞進去的。

防疫公告拼創意！ 網見「老闆們真心話」笑了：文案滿分

國內疫情持續升溫，防疫措施不斷升級，疫情嚴峻的雙北市政府要求市場、夜市等飲食攤商全面改採外帶外送，許多餐廳也陸續宣布不開放內用座位，甚至有些店家直接公告暫停營業。而網友們則紛紛貼出自己遇到的停業公告，可以看見不少老闆都創意十足，在公告的字裡行間裡，展現風趣幽默的一面，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。