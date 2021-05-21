她拿這一物當泡麵碗蓋 下一秒傻了「我用20幾萬吃一碗泡麵」

泡麵是許多人快速填飽肚子的優先選擇，大多數人都是沖熱開水後再蓋上泡麵蓋，然後等待三分鐘就可以食用了，但如果沒有蓋子怎麼辦？一名女網友在《Dcard》貼文透露自己拿畢業證書來當泡麵蓋，沒想到卻發生「慘劇」，讓她哭笑不得地說「我用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」。

原PO日前買了一袋袋裝的乾麵，她將麵體放到碗中並加入熱水後，卻發現沒有碗蓋可以蓋，手邊也沒有可以當蓋子的書，只好打開抽屜尋找，剛好看到她花了4年、20幾萬元換來的畢業證書。一開始有些猶豫，但隨著時間一分一秒過去，她擔心碗中的乾麵慢慢失去溫度，最後只好拿出畢業證書蓋到碗上。

三分鐘後，原PO拿開畢業證書，並攪拌均勻乾麵後，卻發現一旁的畢業證書外皮被印上白色印子，雖然有點錯愕，但並沒有影響原PO的食慾，「我用了10分鐘吃完補充生命的糧食之後，開始為我的畢業證書哀悼，我用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」。

貼文一出引起熱議，「太辛酸了，不該放有趣，放心情」、「從來都不蓋的，根本沒差好嗎」、「我們學校畢業證書已經改成L夾裝，48萬還不能拿來蓋泡麵呢」、「再申請就好了啊」、「妳幫它創造不一樣的價值了，畢業證書的『斜槓書生』」、「我的大學畢業證書被我拿來在防疫旅館當臨時滑鼠墊，500萬的滑鼠墊」。

不過有更多人卻聚焦在原PO的學費上，「四年20幾萬？怎麼那麼便宜」、「我以為要40萬」、「應該是30-40多，可能每個科系不同」、「20幾萬太便宜了吧，國立的都至少要30萬左右吧」、「我讀國立的畢業都欠銀行30幾萬了」，原PO也回覆表示4年大學沒有全額貸款，只有貸幾次而已，因此跟網友們的學費有差距是正常的。