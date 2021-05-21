韓語入侵台灣了？在台流行的熱門韓國用語Top 20

原來這些都是韓文？

在韓團Wonder Girls、Super Junior與韓綜Running Man、兩天一夜的帶領下，韓流席捲全台，不論是戲劇、偶像、演員、綜藝，全都在台灣掀起狂熱風潮，許多韓國常見的用語，也成為大家朗朗上口的詞彙，不只迷妹、迷弟掛在嘴邊，可能連爸媽都略知一二！

除了基礎的「歐巴」、「歐膩」之外，還有很多「韓式口語」通通入侵台灣了，年輕人甚至在跟朋友對話時還會脫口而出呢～今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出台灣流行的韓國用語Top 20，快看看哪些你也會用吧！

image source:Running Man 台灣之家

no.20 勾久

來來來，看過《主君的太陽》的粉絲們，一定會不小心迷上蘇志燮的成熟大叔魅力，還有他招牌用語「勾久」，雖然語氣厭煩，但其實隱藏著對女主的愛！

「勾久」在韓文裡就是走開的意思，不過蘇蘇說起來就是好帥（偏心），不少女孩們看完，都會忍不住在對男友耍任性時嬌嗔大喊「勾久」～其實有點兇啦XD

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no.16 米安捏

「米安捏」在韓文裡意旨「對不起」，通常是在道歉的時候使用，很多韓文歌也會出現。

像是天團BIGBANG中太陽對老婆閔孝琳的告白歌曲〈眼鼻口〉，就是以這句話為開頭，許多綜藝節目也會在整人後假裝道歉，用輕挑語氣說出「米安捏」，簡言之就是口語必懂的用語！

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image source: SBS Mandarin 官方中字

no.13 馬西搜

吃貨一定知道這句「馬西搜」，稱讚食物專用，就是韓文的「好吃」啦！

堪稱是韓文中的基礎入門款，不管是明星吃播，或是在《一日三餐》、《尹食堂》等知名實境秀，凡是有吃東西的場面，幾乎都會說出來，台灣甚至也出現以此命名的韓國餐廳喔～

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no.12 親古

「親古」也是很常使用的詞彙，在韓國通常是指不需要用敬語的「同齡朋友」。偶像明星們在節目都會提到自己的「親古」是誰，展現人脈王功力。資深韓妞、迷妹們也都會互稱彼此是親古，顯示自己真的有夠韓！下次人家說你是他親古，就知道怎麼回應了吧？

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no.10 忙內

韓國人特別注重輩分，見面就要先整理年紀，團體中年紀最大跟最小的人都會受到關注，通常年紀最小的老么會被稱作「忙內」，受到眾哥哥姊姊們的疼愛，韓團中的忙內常常躍升為傳說中的團寵、團霸，大家也會有特殊的「忙內愛」，是不是很羨慕呀~

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no.7 姨母、姨母笑

從韓國娛樂飯圈「發跡」，一路流傳到亞洲各國，所謂「姨母」直翻是「阿姨」，不過不代表會「姨母笑」的就是真的年紀大的阿姨喔！

其實姨母笑泛指一切看到偶像、明星走上花路，就像孩子長大成人，或是看到明星搞笑無厘頭的一切舉動，女孩們的嘴角會不自覺上揚、眼神裡充滿寵溺的想「要幹嘛都可以」、「想要什麼都給你」的疼愛笑容啦～

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image source: 迷因梗圖

no.4 大發

身為追劇骨灰粉，沒聽過「大發」那可就落伍了！大發「ㄊㄟ ㄅㄚˋ」表讚嘆、驚訝之意，更多是一個口語的語助詞，任何大小事都可以大發、大發的說。

在韓國用法廣泛，用在追星身上，那可就是要讓偶像大紅大紫，只要回歸、戲劇上映等，粉絲都會說「這次也要大發吧」，超級有力的喊話，偶像要不火都難！

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no.3 歐巴

即便你不追星、不哈韓、不瘋偶像，你也一定聽過「歐巴」這個詞，這可以說是真的深入台灣人骨子裡的韓國單字了，這個詞原本是屬於女生對比自己年紀大的男生稱呼，甚至戀愛中更會以此作為暱稱。

不過流傳到台灣也衍生出，「長得好看的韓國男生（想嫁）」都能撒嬌稱為歐巴，不在乎年齡、不在乎國籍，每追劇都能換愛一個歐巴，帥哥太多別怪人家太花心～

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no.2 應援

追過星的都知道，韓國娛樂強大有一半就是靠粉絲力量，每當偶像舉辦演唱會、拍戲、生日、出道日，通通你想到與沒想到的日子都能是「應援日」，送花籃、送米袋、送咖啡車直接送上滿滿心意，慰勞偶像的心，在台灣也會有捷運燈箱、演唱會手燈海、公車廣告等應援，每一個都是粉絲的心意。

不過應援最早其實是日本明星文化，傳到韓國發揚光大，再影響到亞洲地區，韓劇《請回答1997》中，女主角學生時期就時常追星、參與應援，每一個行動根本就是在說為歐巴癡迷的我們啊～

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no.1 歐膩、努娜

從韓劇《請輸入檢索詞WWW》到《經常請吃飯的漂亮姐姐》，韓劇越來越多女大男小、姊姊配小鮮肉的「姊弟戀」劇情，當小弟弟跟在大姊姊屁股後面，時而撒嬌、時而帶點霸氣，一種「努娜」兩種享受，讓這個詞在近幾年越來越深入台灣人的生活中。

「歐膩」則是女生喊姐姐的說法，前陣子爆紅的「退貨遠征隊」中，身為妹妹組的Jessi、華莎就時常喊歐膩，帶有點撒嬌的軟萌聲調，喊得姊姊們心都軟了，在女力當道的現在，不論是努娜還是歐膩，有一個好姊姊就是美妙～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月19日至2021年05月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『在台灣流行的韓國語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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