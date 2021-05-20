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挑戰雪花煎餃竟個個「開口笑」 網友笑回：有啦有開花！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO挑戰製作雪花煎餃，不料竟成「開口笑」煎餃。圖擷自爆怨2公社
原PO挑戰製作雪花煎餃，不料竟成「開口笑」煎餃。圖擷自爆怨2公社

台灣小吃種類豐富多元，其中外皮金黃酥脆、內餡鮮嫩多汁的煎餃更是深受民眾喜愛。但有女網友崩潰分享，她挑戰烹煮時下熱門的雪花煎餃，起鍋時竟成「開口笑」煎餃，讓她忍不住自嘲「我是不是應該參加婦仇者聯盟」。

一名女網友於《爆怨2公社》上發文分享，日前她躍躍欲試的挑戰了時下熱門的「雪花煎餃」，讓餃子與餃子間有著像雪花一般酥脆的放射狀線條，就是完美的雪花煎餃。原以為過程一切順利，不料正準備收獲成果時，煎餃一翻卻全都成了「開口笑」，鍋底更是沾黏著滿滿的餅皮及殘留的麵粉水，讓她忍不住哀嚎「誰教我做的雪花煎餃，給我出來挨打。我只想問鍋子到底怎麼洗啦，整個易怒症都上頭了」。

起鍋時煎餃皮紛紛沾黏在平底鍋上，令原PO崩潰不已。圖擷自爆怨2公社
起鍋時煎餃皮紛紛沾黏在平底鍋上，令原PO崩潰不已。圖擷自爆怨2公社

網友看了紛紛笑回，「有啦有花啦！開花煎餃」、「應該先封印廚房」、「別騙我，妳做的是燒賣」、「新菜名：不雪花開口笑水餃…」、「我以為我來到婦仇者」、「突然覺得自己廚藝精湛是怎麼回事」、「很多家庭主婦都害怕沾鍋，更怕鍋子後續清洗困難而導致頭痛，為此我發現一個方法，就是在煮菜前吃一顆止痛藥」。

也有貼心網友分享成功小撇步，細心指點原PO，「這油不夠多呀！要先下油讓鍋子均勻沾油，再下餃子後開火，最後淋上麵粉水並蓋上蓋子，等水分收乾時開蓋」、「沒下油當然會黏鍋，不沾鍋是妳最好的選擇」、「妳的不沾鍋可能是壞掉了要淘汰，不然會吃進毒喔」、「很明顯兩個問題，不是油就是鍋子」、「我上次跟妳一樣，最後把鍋子丟了」。

網友分享自己成功製作的「雪花煎餃」。圖擷自爆怨2公社
網友分享自己成功製作的「雪花煎餃」。圖擷自爆怨2公社

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