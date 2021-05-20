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頂烈日清消！化學兵臉上「驕傲印痕」 萬人感動：國家天使

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情大爆發，化學兵也頂著烈日出動，在大大小小的地方進行清消，臉上也印出深深痕跡。 圖擷自國防部臉書
本土疫情大爆發，化學兵也頂著烈日出動，在大大小小的地方進行清消，臉上也印出深深痕跡。 圖擷自國防部臉書

本土疫情大爆發，除了在一線作戰的醫護人員之外，忙著清消的化學兵也相當辛苦。國防部昨（19）日就在臉書貼出照片，可以看到化學兵冒著汗，臉上還有口罩印痕，讓許多網友看了之後很感動，紛紛留言感謝他們。

「臉頰上的印痕，是我們驕傲的印記！」國防部PO文寫下，頂著烈日，背著重裝，穿梭在大街、小巷、醫院、車站，只為清消每一個風險足跡，在霧氣中持續前行，「他們是化學兵，是中華民國國軍，是防疫第一線的英雄！」

國防部續指，身穿悶熱的防護衣，逐一對各公共場域噴灑消毒液，雖然很辛苦，但是沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出，是值得驕傲的事，也盼官兵在執行任務的同時，注意個人安全，在安全第一的前提下，順利完成防疫工作。

底下網友看到後，也紛紛表達敬意：「真的是國家的守護天使」、「這麼熱的天氣下執勤真的辛苦了，謝謝你們」、「心疼第一線辛苦工作的你們，光是穿全副武裝就夠熱夠累，很不捨，請大家要配合防疫」、「台灣加油，感恩你們的付出，辛苦了」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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