「不要再打電話問了低能兒！」釣蝦場配合防疫歇業 老闆被問到煩怒改店名

近期台灣境內新冠肺炎疫情升溫，本土案例已連續多日突破百例，各地方政府也祭出相應措施全力防堵疫情。其中台中市於15日宣布11大防疫作為，包含23大場所即日起暫停營業。然而有間釣蝦場仍不斷接到顧客來電詢問有無營業，讓老闆氣到「牙」起來直接改掉Google上的店名，怒嗆「不要『再』打電話問有沒有營業了 低能兒」。

位於台中一間原名為「沙鹿西海岸釣蝦場［強］俱樂部」的釣蝦場，於台中15日公布23大場所暫停營業之後，雖然不在應該停業的名單上，老闆仍自發性的配合暫停營業，協力防治疫情擴散。

「雖然沒有提到釣蝦場，但是為了安全！」即便在15日當天就已宣布暫停營業，但後續仍接到不少死忠顧客想前往釣蝦，不斷詢問是否有照常營業。老闆電話接到手軟，同時也氣到怒噴「哈囉是有事嗎？防疫不只破口還破到你腦上了嗎？」，直言以客為尊的觀念不適合用在此時，更應該好好重視疫情擴散的嚴重性。

臉書貼文連發，老闆更於17日貼出改掉Google店名的圖片，從原本的釣蝦場改為「疫情很嚴重 不要『再』打電話問有沒有營業了 低能兒 西海岸釣蝦場強-俱樂部-台中沙鹿」，並再次強調此時此刻應該關注的是疫情防治，而非哪裡還有釣蝦場可以釣。

不少人都到臉書「贊聲」，大讚「有良心的業者」、「支持老闆真性情」、「疫情過後我絕對去釣爆」、「強哥帥啦」。有網友認為防疫和經濟很難平衡，但賺錢只是一時的，有良心的生意人只能大推。