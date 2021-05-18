社區驚見防疫美戰士！4女示範「遠距聊天」 網讚超優質

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，除了出門一定要戴口罩，也禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。有網友分享平日就喜歡聚在一起聊天社區阿姨們，也配合防疫採取「遠距離聊天」，讓3萬多人按讚，誇「好可愛」、「阿姨優秀」。

一位網友在《路上觀察學院》PO照，並寫道「想聊天又想要社交距離的阿姨們」。只見照片裡一間社區的中庭，有4位阿姨各自搬了小椅子圍坐，4人不僅都有戴口罩，而且彼此還保持2、3步的距離，完全遵守防疫規定。

原PO還說明，「阿姨們真的很可愛，這邊我必須幫阿姨們說話，他們平常就喜歡聚在一起聊聊天，完全不會很大聲也不吵噢，是社區裡優質親切的阿姨們」。

貼文吸引3萬多網友按讚，紛紛誇「U質地方阿姨」、「蠻可愛的，還在5人以內」、「又想要有社交，又想要有距離的阿姨們」、「好羨慕…我這邊的只會劈啪叫跟談論別人是非」、「什麼阿姨！這是四位有智慧的美女在聊天！#防疫美戰士」。

也有人笑言，阿姨們的遠距離聊天，「感覺是四大嬪妃在談判」、「我覺得很像雅爾達會議」、「社區活體監視器」，還建議「聽不到可以做紙杯聲筒」、「考慮一下 坐這樣，然後用賴聊」。