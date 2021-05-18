快訊

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社區驚見防疫美戰士！4女示範「遠距聊天」 網讚超優質

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升溫，4位社區住戶圍座聊天，不僅口罩戴好，彼此還保持距離，網友超優「遠距聊天」示範。圖擷自《路上觀察學院》
疫情升溫，4位社區住戶圍座聊天，不僅口罩戴好，彼此還保持距離，網友超優「遠距聊天」示範。圖擷自《路上觀察學院》

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，除了出門一定要戴口罩，也禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。有網友分享平日就喜歡聚在一起聊天社區阿姨們，也配合防疫採取「遠距離聊天」，讓3萬多人按讚，誇「好可愛」、「阿姨優秀」。

一位網友在《路上觀察學院》PO照，並寫道「想聊天又想要社交距離的阿姨們」。只見照片裡一間社區的中庭，有4位阿姨各自搬了小椅子圍坐，4人不僅都有戴口罩，而且彼此還保持2、3步的距離，完全遵守防疫規定。

原PO還說明，「阿姨們真的很可愛，這邊我必須幫阿姨們說話，他們平常就喜歡聚在一起聊聊天，完全不會很大聲也不吵噢，是社區裡優質親切的阿姨們」。

貼文吸引3萬多網友按讚，紛紛誇「U質地方阿姨」、「蠻可愛的，還在5人以內」、「又想要有社交，又想要有距離的阿姨們」、「好羨慕…我這邊的只會劈啪叫跟談論別人是非」、「什麼阿姨！這是四位有智慧的美女在聊天！#防疫美戰士」。

也有人笑言，阿姨們的遠距離聊天，「感覺是四大嬪妃在談判」、「我覺得很像雅爾達會議」、「社區活體監視器」，還建議「聽不到可以做紙杯聲筒」、「考慮一下 坐這樣，然後用賴聊」。

疫情 口罩 社交距離

延伸閱讀

精準預測疫情爆發！ 楊志良再次預言趨緩時間點及關鍵

居家上班奇葩事？網哭：5分鐘內要回訊息、一天寫四次工作報告

無法告假！2幼兒停課無人顧 醫護人員PO文急徵保母網心酸

他嘆工人難為「日頭下口罩全濕怎工作？」過來人曝：隨身帶10個口罩

相關新聞

疫情掀全民「搶泡麵之亂」 網友歪樓：順便看誰賣最差

「我還以為是蝗蟲過境咧！」台灣新冠肺炎本土病例12日暴增16例，不少人擔憂「第三級疫情警戒」來臨，紛紛超前部署搶買食物，有女網友直擊量販店狀況，不少泡麵被搶購一空，讓她相當傻眼。其他網友笑稱「即將成立國家泡麵隊」，但也有「過來人」表示，「去年囤的都過期了」、「最近正在消耗去年傻傻備著的泡麵」，顯然大家不必太過恐慌。

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

台灣新冠肺炎疫情升溫，國內12日新增16例本土病例，其中2起為萬華俗稱「阿公店」的員工確診，引起附近相關店家恐慌。日前有網友表示，自己的母親在LINE群組自爆二周前曾前往「該處」，不過再追問之下，此「阿公店」非彼「阿公店」，讓他呼超天兵。

社區驚見防疫美戰士！4女示範「遠距聊天」 網讚超優質

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，除了出門一定要戴口罩，也禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。有網友分享平日就喜歡聚在一起聊天社區阿姨們，也配合防疫採取「遠距離聊天」，讓3萬多人按讚，誇「好可愛」、「阿姨優秀」。

阿伯騎車戴口罩沒戴安全帽 上萬網友笑：兩權相害取其輕

台灣疫情升溫，雙北進入三級警戒，出門一定要戴口罩，否則開罰。一位網友分享一張路上阿伯騎車的照片，阿伯也是口罩戴好戴滿，完全遵守防疫規定，但仔細一看，似乎哪裡怪怪的。

螢火蟲群聚神社成「光之河川」 攝影師驚呼：從沒見過這麼多數量

隨著季節逐漸轉熱，有些地區也開始出現夏天的螢火蟲。最近就有日本網友，拍下了大批螢火蟲聚集的美景，驚人照片引起網友們的熱烈回應。

本土確診數飆升 在韓部落客勸「放棄人生兩週」：換更長舒適

近日台灣新冠肺炎確診數逐漸增加，今（17）日再新增333例本土病例，使許多民眾開始在大賣場上搶購生活用品。對此，長期居住在南韓的台灣部落客「台灣妞韓國媳」得知台灣目前的疫情狀況，也藉此在自身的粉絲專頁上呼籲，要台灣人「放棄你們的人生」，引發許多網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。