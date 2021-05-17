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本土確診數飆升 在韓部落客勸「放棄人生兩週」：換更長舒適

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣疫情進入三級警戒。 記者黃義書／攝影
台灣疫情進入三級警戒。 記者黃義書／攝影

近日台灣新冠肺炎確診數逐漸增加，今（17）日再新增333例本土病例，使許多民眾開始在大賣場上搶購生活用品。對此，長期居住在南韓的台灣部落客「台灣妞韓國媳」得知台灣目前的疫情狀況，也藉此在自身的粉絲專頁上呼籲，要台灣人「放棄你們的人生」，引發許多網友討論。

截自今日南韓確診人數更高達619例，目前已累計超過13萬確診數。「每天9點我都會收到今天確診人數的訊息，最近都是在500~700，我只是想發文給大家一些心理安慰。」 台灣妞提到，南韓每日平均增加500到700例左右，也建議如果身邊的媽媽們很恐慌，可以教她們做一些手作，分散注意力。

「台灣的大家只要猛力的忍兩個禮拜，還是回得去。請放棄你們的人生，兩個禮拜！換取更長的舒適！」台灣妞也建議道，希望手作教室的老師們，你們快點發展商機，跟媽媽們分享在家有什麼簡單手作，可以轉移自己與小朋友的注意力。

不少網友看到此文後也紛紛相繼打氣「希望兩國都平安」、「真的很希望可以趕快回去以前的台灣」、「謝謝妳，希望韓國的你們、台灣的我們都平安」、「謝謝妳的分享，一起加油」、「我很相信台灣一定可以平安渡過的，因為大家都自動自發配合，希望疫情今年內結束吧」、「聽妳這番話，感覺好欣慰好窩心」。

疫情 台灣人 南韓

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