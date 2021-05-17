生活中最害怕「缺水、停電或疫情」？ 網揭：這最慘

先前台灣因缺水而讓各縣市採取許多限水政策，更在這一週經歷了停電及本土疫情確診數攀升，讓各賣場湧進許多要囤貨的人潮，對此，便有網友好奇地發問「缺水、停電、疫情哪個比較可怕」，引起許多網友的熱烈討論。

原PO在PTT的閒聊板上以「缺水、疫情、停電哪個比較可怕?」為題發文，說明中部人剛體驗過缺水，停電的話則是上周全台都有部分人體驗過，而新冠疫情則現在正在上演，對此他便好奇發問，上述這三種「哪個可怕？」

此文一出，不少網友便留言說明自己的看法，紛紛覺得「缺水」是最慘的，「疫情跟水電比根本雜魚」、「水啊，一天不喝水會死，而且沒水做清潔疫情更難處理」、「當然是缺水啊，還用問」「停電>停水>疫情」、「水，沒水喝保證死人」、「三個都經歷過，缺水最慘」。

但也有另一派網友留言表示，「斷網不能上PTT」、「現代的人沒網路會比較崩潰」、「沒錢最可怕」、「糟糕的政客最可怕，是禍源」、「全部一起來」、「沒得選，幾乎全碰到了才可怕」。