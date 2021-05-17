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記者會手語老師未戴口罩成破口？ 內行人曝主因

聯合新聞網 / 綜合報導
中央或地方進行疫情直播時，一旁都會有手語老師打手語。圖／北市媒體事務組提供
中央或地方進行疫情直播時，一旁都會有手語老師打手語。圖／北市媒體事務組提供

本土疫情大爆發，除中央流行疫情指揮中心外，新北市、台北市也幾乎天天開記者會直播期間都會有一名手語老師在一旁打手語，協助聾啞人士理解記者會內容。有網友解釋，打手語時須透過不同表情詮釋，因此手語老師無法戴口罩，直呼「這麼危險的時刻為了聾啞人士冒著生命危險服務」。

有網友在臉書社團爆怨2公社貼出一張疫情直播記者會照片，可見一旁的手語老師未戴口罩，盡責地打著手語，讓他直呼「翻譯老師辛苦了！這麼危險的時刻為了聾啞人士冒著生命危險服務，謝謝您們」。

有網友質疑，手語老師不戴口罩，可能成為防疫破口。不過有內行網友解釋，手語老師不戴口罩，是因為臉部表情也是手語的一部份，「手語必須靠臉部表情！還有許多意思必須觸碰自己的臉部」。

還有人留言「到現在還一堆無知的人叫手語老師戴口罩」、「辛苦您了！老師，要請相關的官員幫老師準備一間透明的隔離罩」，也有人建議「請手語老師在一個獨立的小房間即時翻譯也是OK的呀，看要不要用心解決而已」。

口罩 疫情 記者會 直播

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