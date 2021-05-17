記者會手語老師未戴口罩成破口？ 內行人曝主因

本土疫情大爆發，除中央流行疫情指揮中心外，新北市、台北市也幾乎天天開記者會，直播期間都會有一名手語老師在一旁打手語，協助聾啞人士理解記者會內容。有網友解釋，打手語時須透過不同表情詮釋，因此手語老師無法戴口罩，直呼「這麼危險的時刻為了聾啞人士冒著生命危險服務」。

有網友在臉書社團爆怨2公社貼出一張疫情直播記者會照片，可見一旁的手語老師未戴口罩，盡責地打著手語，讓他直呼「翻譯老師辛苦了！這麼危險的時刻為了聾啞人士冒著生命危險服務，謝謝您們」。

有網友質疑，手語老師不戴口罩，可能成為防疫破口。不過有內行網友解釋，手語老師不戴口罩，是因為臉部表情也是手語的一部份，「手語必須靠臉部表情！還有許多意思必須觸碰自己的臉部」。

還有人留言「到現在還一堆無知的人叫手語老師戴口罩」、「辛苦您了！老師，要請相關的官員幫老師準備一間透明的隔離罩」，也有人建議「請手語老師在一個獨立的小房間即時翻譯也是OK的呀，看要不要用心解決而已」。