燙青菜吃到一半見超肥毛毛蟲 上萬網友崩潰：快吐了

外送平台崛起，尤其近期疫情大爆發，不少人三餐更加仰賴外送叫餐，不過因為無法當場購買，餐點品質經常出現狀況。有網友貼出近日叫外送的燙青菜，想不到餐點裡出現一直超級肥大的毛毛蟲，讓他因此嚇了一大跳。

一名網友在臉書社團爆怨2公社表示，「晚餐叫了外送，其中一道是燙青菜」，他貼出一張照片，只見燙青菜中竟出現一條白色肥大的毛毛蟲，毛毛蟲的身體上還染上青菜的綠色，他傻眼表示，「吃到後面才看到牠，嚇了一大跳，也都沒胃口了，這麼大隻店家都沒發現，有點離譜啊！」

該篇貼文吸引上萬人按讚，其他網友傻眼留言「太誇張了吧」、「好想吐」、「真的沒農藥，可以長這麼大，差點就變蝴蝶了」、「蠶寶寶營養又不會太硬。拿回去給那個老闆或老闆娘吃」、「高蛋白欸」、「我快吐了，超噁心」、「我之前買地瓜葉也是遇到這麼大隻的」。