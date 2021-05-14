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販賣機貼紙條 內容讓他愣了「我怎麼知道買到第幾罐？」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在飲料販賣機看到一張小紙條，但內容讓他看了卻很傻眼。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友在飲料販賣機看到一張小紙條，但內容讓他看了卻很傻眼。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

天氣炎熱，許多人都喜歡喝上冰涼的飲料解渴，除了到超商、手搖飲店購買外，有些人也會就近選擇販賣機，不過有位網友PO出一張照片，他日前到一台販賣機前要買飲料，看到機台上貼了一張小紙條，但內容讓他看了很傻眼「我怎麼知道我買到第幾罐？

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，販賣機上面其中一區飲料前貼著一張小紙條，上面寫著「前5罐四季青，後面是原萃無糖鐵觀音」，讓想要投錢買飲料的原PO看到愣住，忍不住說「我怎麼知道我買到第幾罐？」

照片引起熱烈討論，「不錯欸！5抽保底」、「想喝鐵觀音只能保底了」、「總比按仙草蜜出八寶粥還好」、「還行啦…口味差異不會太大」、「等掉出來的是鐵觀音，你就知道買到第幾罐了」、「意思就是告訴你，買到什麼不負責」、「命運、機會，請選擇」、「他僅只是做到告知的義務而已啦」。

還有網友也想去朝聖試試手氣，「飲料版的俄羅斯輪盤膩」、「買飲料就和抽獎一樣刺激，我喜歡」、「我一定會抽這個喝看看」、「扭蛋機喔…哈哈」、「會想買！看自己買到什麼」、「一樣是買飲料，為什麼你的比較好玩？」、「這個在哪啊？好想去朝聖」。

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