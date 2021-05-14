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公車防疫只開前門？ 她下車見司機「1暖舉」喊：怎麼這麼貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，近來疫情升溫，他搭公車時司機為每一位乘客噴酒精消毒，讓她感到相當窩心。示意圖／ingimage
一名網友分享，近來疫情升溫，他搭公車時司機為每一位乘客噴酒精消毒，讓她感到相當窩心。示意圖／ingimage

國內近日新冠本土疫情擴大，大眾運輸工具紛紛加強消毒作業落實防疫，避免成為病毒擴散途徑。一名女網友就分享，近日搭公車時，遇到司機要求乘客只能「走前門」，並在下車前為每人噴酒精消毒，讓她感動直呼「太貼心」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文透露，她每天都會帶著孩子搭公車前往學校，每次搭乘橘19路線時，遇到的司機都非常親切，總是叮嚀乘客上下車要小心；而近來疫情升溫，她也發現司機在到站時，特地只開前門，讓所有人統一下車之外，還為每一名乘客進行手部消毒。

面對司機的暖心舉動，該網友表示，在疫情嚴峻的時候，每個人都戰戰兢兢地做好個人衛生，就是深怕成為破口，此時看見司機的關心和行為，讓她格外感動，直呼「真的很謝謝你們」、「怎麼會這麼貼心啦！」。

貼文曝光後，短短6小時就吸引上千人按讚，有網友留言「溫暖」，不過也有人說「可惜這種司機罕見」，感嘆並非所有司機都一樣親切熱情；此外，還有民眾建議，可以記下搭乘時間及車號，並和客服人員聯絡，將感謝之意傳達給司機。

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