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停電下「超暖一景」！紅綠燈失效交通大亂 高中生挺身指揮網狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
13日因停電導致交通號誌失效，花蓮一名高中生挺身指揮紓解亂象。 圖／翻攝自臉書社團「花蓮同鄉會」
13日因停電導致交通號誌失效，花蓮一名高中生挺身指揮紓解亂象。 圖／翻攝自臉書社團「花蓮同鄉會」

513全台大停電造成不少路段號誌停擺，交通大亂，路口險象環生，有網友發現，一名花蓮高中生熱心站到路中央協助指揮交通，挺身而出的舉動引發網友熱議。

昨（13日）因高雄興達電廠停機事故使全台多地大停電，不僅民眾工作停擺、商店暫歇，交通也因號誌不亮大打結。在此情況下，一名花蓮四維高中的學生熱心站到馬路中央幫忙指揮交通、紓解亂象，頭戴安全帽的英勇身影被路人拍下分享至臉書社團「花蓮同鄉會」，並提醒大家經過該路段時「注意一下指揮」。

該名高中生的義舉獲得不少網友鼓勵與稱讚，「這孩子怎麼教育的這麼棒」、「誰家的孩子，也太優秀了，給孩子一個讚」、「孩子給你無限個讚，是要有多大的勇氣，才敢站在這裡」、「學校一定要好好表揚這種精神」，有同樣路過的民眾也表示「重點是他的手勢很專業」。

但也有人認為此舉很棒但有危檢，因為天色漸暗，高中生的身上卻沒有反光背心或發光物品維護己身安全，「這樣好危險，打110處理」、「要幫助他人之前，一定要先懂得保護自己」、「很棒，可是也很危險」、「太棒了，但要注意安全，請行車者小心駕駛」。

無獨有偶，在花蓮另一路口也有人拍到花蓮高工的學生協助指揮交通的身影，照片中高中生身著反光背心，一旁似有交警主持，同樣引起網友熱議。該文釣出學生本人回應，稱是因「警力有限，警民合作」，強調有做好警戒措施，同時感謝警方給他一次難得的實戰經驗。

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