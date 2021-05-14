他好奇停電當下做什麼事最慘？ 多數人答案一致：讓人崩潰

高雄興達電廠昨（13）日跳機，導致全台各地大規模停電，台電下午3時起也實施分區輪流限電，而這起大停電也影響超過千萬戶次，甚至路口交通號誌停擺，還有人被困在電梯哩，就有網友好奇的想知道「有什麼行為在突然停電時是最慘的？」問題一出引起熱烈討論。

這名網友在PTT表示昨天突如其來的停電，打亂許多人原本預定好的作息，他看到新聞報導有人坐電梯時剛好遇到停電，結果卡在裡面上下不得，「又熱又悶又無助，豈是一個慘字了得」，這樣的情況讓原PO想問鄉民們在停電時做什麼事情是最慘的？

鄉民們紛紛給予各種讓人崩潰的情況，「手術急救和長照供養機」、「真心說，手術」、「手機沒電的時候」、「洗澡，電熱水器沒電沒熱水也沒對外窗，浴室烏漆媽黑」、「求婚吧，上次朋友弄太多燈搞到餐廳跳電，超尷尬」、「明天要開會，簡報還沒弄好的時候」、「打論文還沒存檔」、「停車場直接卡死」。

還有人認為玩遊樂設施遇到停電最恐怖，「雲霄飛車在空中頭朝下的時候」、「大怒神停在最頂端時」、「大怒神卡在最頂端真的崩潰…哈哈」。

不過最多人認同的還是搭電梯遇到停電最倒楣，尤其是肚子不舒服時更讓人崩潰，「搭電梯啊，公司停電有人被關在裡面」、「電梯中，想上廁所時」、「肚子痛到要上大號的時候，卡在正要回家的電梯裡」、「電梯吧，剛看到學弟妹卡景觀電梯」、「電梯吧，如果內急更慘」。