陳時中「人與人的接觸」說明好奇妙？ 網歪樓秒懂：會長壞壞

「我還以為是蝗蟲過境咧！」台灣新冠肺炎本土病例12日暴增16例，不少人擔憂「第三級疫情警戒」來臨，紛紛超前部署搶買食物，有女網友直擊量販店狀況，不少泡麵被搶購一空，讓她相當傻眼。其他網友笑稱「即將成立國家泡麵隊」，但也有「過來人」表示，「去年囤的都過期了」、「最近正在消耗去年傻傻備著的泡麵」，顯然大家不必太過恐慌。

2021-05-13 10:32