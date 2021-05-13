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陳時中「人與人的接觸」說明好奇妙？ 網歪樓秒懂：會長壞壞
近日台灣本土案例連環爆，使得民眾人心惶惶，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日說明疫情，蘆洲與宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，且蘆洲與萬華的案例也找到「人與人連結」的關聯性。不過，消息曝光後，陳時中的說明卻瞬間成為網路社群熱搜關鍵字！
陳時中接受媒體聯訪時指出，蘆洲獅子會前會長與萬華茶室確診小姐曾有 「人與人的接觸」，但此話一出卻引起大家諸多聯想。財經專家胡采蘋在粉專特別貼出陳時中這段講話，並笑虧「其實我昨天就覺得獅子會長只是需要時間跟老婆解釋而已」，引起網友們廣大迴響，紛紛笑指「這齣家庭倫理驚悚災難片很精彩」。
圖文畫家「蠢羊與奇怪生物」也在粉專PO圖形容「河東獅吼」的家庭革命劇，一隻母獅凶狠地質問公獅「人與人的連結」是怎麼回事？公獅只得小聲地向牠坦承「喝...喝茶啦...」，內文也提到「待在醫院治療有惡化往生風險，復原後回家也有往生風險，難」，一段耐人尋味的文字引起網友們一陣大笑。
另外，粉專「鄉民抓漏」對於這起事件也寫到，「華航機師>空服員>前獅子會長>茶室女。情慾流動變成病毒流動，人與人的連結竟造成股市崩跌，真是台灣奇觀！好消息啦，哪次不是好消息！」。消息曝光後，「人與人的連結」一詞瞬間成了社群熱搜關鍵字，相關新聞一出隨即引發網友熱議，有網友就在聯合新聞網粉專文章打趣地說，「原來會長偏好這一味...」、「堂堂獅子會長去玩阿公店？」、「所以獅子會會長很忙碌耶，要跑2間茶藝館進行人與人的接觸...」、「白話：會長去喝高溫茶」、「偷偷跑去摸摸茶，會長壞壞」。
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