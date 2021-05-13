銷售看板14字宛如魔術方塊排列 他笑稱：該念「閹尛」嗎？

走在路上總會不時發現馬路邊有文字看板，一般不外乎都跟房地產銷售或者選舉有關。日前有人貼出一張豎立在路邊小貨車旁的黃底紅字看板，上面寫了14字讓人乍看之下摸不著頭緒，該名網友自稱是香港人，希望網友可以幫忙解惑。

在臉書公開社團「爆廢公社」可以看到一名自稱是香港人的網友，貼出一張路上隨手拍的銷售看板，問道「請問這是閹三小的意思嗎？」。只見標題「出售」二字底下，還有12個不知該如何斷行斷句的紅字，外加一組電話號碼。照片曝光後，吸引不少網友議論紛紛。

只見不少網友都被照片逗樂了，留言說「到底從哪邊念起啦」、「笑死，到底怎麼唸」、「這排列令人鼻酸」、「魔術方塊式閱讀法」、「我是台灣人，也要看很久才懂」。有網友開玩笑念說「小雞雞」、「閹尛」、「有賣小雞雞耶」、「左邊算起第二排文字，出售小雞雞這幾個字比較有特色」。