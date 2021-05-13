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銷售看板14字宛如魔術方塊排列 他笑稱：該念「閹尛」嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
日前有人貼出一張豎立在路邊小貨車旁的黃底紅字看板，上面寫了14字讓人乍看之下摸不著頭緒。 圖／翻攝自臉書公開社團「爆廢公社」
日前有人貼出一張豎立在路邊小貨車旁的黃底紅字看板，上面寫了14字讓人乍看之下摸不著頭緒。 圖／翻攝自臉書公開社團「爆廢公社

走在路上總會不時發現馬路邊有文字看板，一般不外乎都跟房地產銷售或者選舉有關。日前有人貼出一張豎立在路邊小貨車旁的黃底紅字看板，上面寫了14字讓人乍看之下摸不著頭緒，該名網友自稱是香港人，希望網友可以幫忙解惑。

在臉書公開社團「爆廢公社」可以看到一名自稱是香港人的網友，貼出一張路上隨手拍的銷售看板，問道「請問這是閹三小的意思嗎？」。只見標題「出售」二字底下，還有12個不知該如何斷行斷句的紅字，外加一組電話號碼。照片曝光後，吸引不少網友議論紛紛。

只見不少網友都被照片逗樂了，留言說「到底從哪邊念起啦」、「笑死，到底怎麼唸」、「這排列令人鼻酸」、「魔術方塊式閱讀法」、「我是台灣人，也要看很久才懂」。有網友開玩笑念說「小雞雞」、「閹尛」、「有賣小雞雞耶」、「左邊算起第二排文字，出售小雞雞這幾個字比較有特色」。

不過有網友將原PO的照片下載下來畫線區分，解析說老闆要表達的意思應該是「出售：閹雞、小雞、小鴨、小鵝、養雞器具」，另有網友解釋說「閹雞=不能再生育」。正確解答曝光後，眾人無不吐嘈「這排版考驗智商」、「這樣的文法真的不好懂」、「這文法造詣...絕了」。

日前有人貼出一張豎立在路邊小貨車旁的黃底紅字看板，上面寫了14字讓人乍看之下摸不著頭緒。 圖／翻攝自臉書公開社團「爆廢公社」
日前有人貼出一張豎立在路邊小貨車旁的黃底紅字看板，上面寫了14字讓人乍看之下摸不著頭緒。 圖／翻攝自臉書公開社團「爆廢公社

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