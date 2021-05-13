網內互打？兩間全家「面對面」開路口 網曝2可能

台灣超商隨處可見，就2019年資料統計，發現我國便利商店密集度居世界第二，僅次於南韓。而近日有網友就捕捉到這畫面，一家路口的全家對面又開了另間全家，讓他好納悶「這有什麼商業策略嗎？」引發網友討論。

原PO在PTT貼出這張照片，可以看到路口有兩間全家，距離只差一條馬路。他也詢問大家：「為什麼這麼神奇啊！這有什麼商業策略嗎？通常有可能會是小七+全家這種組合，不過竟然是兩間全家！害我不知道該去哪一家了」。

對此，底下網友也表示「直營打加盟？」、「直營吃掉加盟吧」、「傳說中業績好的直營會在你附近開一間，讓你做不下去」、「加盟=試水溫；直營=搶市場」、「直營收割中，慘」。

但有網友則持不同見解「一定有一間新、一間舊吧，舊的那間要收掉了」、「有一間要收了啦！少見多怪」、「我也遇過兩次～其中一家三個月內必關」、「租約到期就會關掉一間了，我家這邊就是這樣」。也有網友則提供更多資訊「兩家都是加盟喔，一家是上個月新開的」。