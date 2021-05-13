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疫情恐慌！民眾狂掃衛生紙、泡麵 連保險套也賣光？

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫升級，美式賣場業者好市多實行人流控管。圖為好市多內湖門市12日晚間購物人潮。中央社
防疫升級，美式賣場業者好市多實行人流控管。圖為好市多內湖門市12日晚間購物人潮。中央社

台灣昨日爆出16例本土確診，由於防疫警戒升至2級，民眾紛紛擔憂會進入下個防疫階段，且新北市長侯友宜昨一句「該封就會封」，也令民眾擔憂走到封城這步，而昨晚各大賣場也紛紛出現搶購潮，民眾狂掃衛生紙泡麵，未料有網友也抱怨連保險套也銷售一空。

有網友在「爆怨2公社」發文指，「北北基確診很多沒錯，但好像還沒到需要這樣搶泡麵的地步吧，這情況我還以為是蝗蟲過境咧，搶酒精、搶口罩、搶泡麵，再來要搶什麼」，只見賣場貨架上空空如也，只剩下零星幾包泡麵。

不過，底下留言網友也紛紛留言，「保險套也要搶吧，因為封城不能出門，只能在家天天打炮」、「搶套，避免在家防疫沒事做」，而有網友也發文訴苦「請問哪裡還有保險套，我跑了好多地方都沒了，全聯的也被掃光了」，而貼文一出後，許多人也紛紛提出解決方法，「去衛生所買，便宜又多」、「急用的話，先用保鮮膜吧」、「用保鮮膜或塑膠袋吧」、「小北百貨有手指套，基本上一包可以了」、「用過的洗洗，還可以使用」。

保險套 泡麵 口罩 酒精 衛生紙

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