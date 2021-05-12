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用烤的肉粽？端午近必勝客推新品 他問：「肉粽比薩」到底是啥

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享知名比薩店推出的新口味「肉粽比薩」，奇特的組合讓他直呼不可思議。圖片來源／ingimage
一名網友發文分享知名比薩店推出的新口味「肉粽比薩」，奇特的組合讓他直呼不可思議。圖片來源／ingimage

知名披薩店「必勝客」常常推出令饕客眼睛一亮的創意比薩，過去的創新口味包括珍珠奶茶、花生湯圓，而最新推出的限定口味是「肉粽比薩」，並且因應南北口味不同，區分南霸粽與北皇粽。一名網友便發文詢問「肉粽比薩是什麼」，貼文引起網友熱烈回應。

網友在PTT發文詢問「肉粽比薩到底是啥」，他在文中說明看到必勝客的新宣傳廣告，竟要因應端午時節，推出肉粽口味的比薩，配料使用五花肉、香菇、鹹蛋黃、魷魚乾，「好像是餅皮後面會包一口肉粽⋯」，創意手法讓他大呼「真的是只有必勝客能超越必勝客⋯。」他也詢問其他網友對於肉粽比薩的看法，「這種滿滿澱粉的食物，真的會有人想要吃嗎？」

貼文一出許多網友紛紛發表看法，也笑說必勝客真的很認真開發新商品，「我不行，但是很有創意」、「明年清明要出紙披薩了」、「碳水化合物+碳水化合物，嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「應該ok，至少起司和油飯都是鹹的」、「月餅披薩、年糕披薩」、「這應該算是烤肉粽吧」、「圖超好笑，已預備來訂」、「上次有吃卜肉披薩，意外的好吃」、「披薩界的可樂果」、「全世界最認真頻繁開發新比薩的比薩店」。

PTT 創意料理 端午節 粽子

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