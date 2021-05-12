快訊

基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫升級買麥當勞也要簽名 網：外送人員要開始爆單了

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升溫，防疫警戒升級，餐飲業應落實「實聯制」，連速食店也不例外。圖擷自《爆廢公社》
疫情升溫，防疫警戒升級，餐飲業應落實「實聯制」，連速食店也不例外。圖擷自《爆廢公社》

台灣新冠肺炎疫情昨日一口氣增加7例本土案例，有6例感染源不明，疫情進入社區感染，中央流行疫情指揮中心升級防疫警戒到第二級，餐飲業應落實「用餐實聯制」，有網友發現，現在連吃速食也得簽名了。

疫情警戒升至第二級，餐飲業需落實「用餐實聯制」，一名網友在《爆廢公社》PO照寫道，「麥當勞，今天開始要實名制，才能進入了」，驚訝連速食店都嚴陣以待此波疫情社區感染危機。

貼文引發熱議，多數人「支持嚴格執行」、「這樣很好啊，反正有做實名制的餐廳我才想去」、「我剛去買咖啡也被叫簽名」、「實名制耶，酷斃了」、「非常時期要用非常手段」、「麥當勞吃一波」。

但也有人抱怨，「太扯了！浪費大家時間、這樣一定很多人不願意去了」、「得來速要開始排隊了」、「浪費時間不去了，叫熊貓送」、「外送人員要開始爆單了」、「看來要刻印章了」、「傳統市場先實名制比較實際吧，攤販根本就沒在把口罩當一回事的」，還有人好奇「如果摩鐵QK採實名制，肯定很好玩，玩死人」。

對於有人抱怨買速食還要先簽名，覺得浪費時間，網友表示「有些麥當勞是採QR CODE的，如果利用手機AR數碼掃描來登記快又方便」、「建議跟醫院一樣，直接掃健保卡或許比較方便」，疫情升溫造成生活上的種種不便，「為了防疫，忍耐一下吧」。

麥當勞 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

宜蘭5確診集中羅東 夜市冷清只有2成客狀況比去年糟

宜蘭5人確診感染源不明！老司機曝「遊藝場習性」憂：全場都中

「你沒講我都沒想到」陳時中回應嚇死人 網開噴：阿北出事了

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

相關新聞

防疫升級買麥當勞也要簽名 網：外送人員要開始爆單了

台灣新冠肺炎疫情昨日一口氣增加7例本土案例，有6例感染源不明，疫情進入社區感染，中央流行疫情指揮中心升級防疫警戒到第二級，餐飲業應落實「用餐實聯制」，有網友發現，現在連吃速食也得簽名了。

出人命啦！旅館聽見房內傳「叫聲」 他納悶該救嗎網笑噴

外出旅行總會遇到意想不到的狀況，一名網友在臉書爆怨公社表示，自己赴阿里山森林遊樂區旅行，在下榻旅店一樓時，卻聽到樓上傳來「慘叫聲」，不禁讓他納悶：「這算是在家暴嗎？是在測試按摩椅？」影片中聽見女性的叫聲，讓不少網友笑噴「還不報警，出人命啦！」

問什麼會被笑「台北俗」？台北人列10點網超有感：不太會搭火車

台灣各地有不同風情，飲食、生活習慣，都有差異。有網友好奇問，台北人問什麼問題，可能會被不是台北的人覺得「果然是台北俗」，文章一出馬上引起網友熱議，甚至有一名台北網友列了10點自嘲。

好市多「神秘表格」網友秒崩潰！ 揭沙拉殘酷數據：趕快買牛肉捲壓壓驚

好市多可以說是民眾採買的好去處，其中熟食區更讓逛累的民眾能夠稍作休息、享用美食。不過你可曾經注意過收銀台旁牆上的「神秘表格」嗎？...

麥當勞小編當機？粉專發文「全亂碼」 網笑：周一上班不意外

速食餐廳品牌多元，各有特色，儘管競爭激烈，麥當勞仍穩坐許多人心中排行的冠軍寶座。今（10）日麥當勞小編在FB粉專發文，只見圖片是期間限定的新品，內文卻「全是亂碼」，引來許多名人的幽默翻譯、各說各話，笑翻一票網友。

創意料理！他買鳳梨蝦球抱怨被加料變身 但內行眼睛全亮了

台灣小吃豐富多元，滷肉飯、臭豆腐都十分具有台灣味。不過若要推舉聚餐時必點的「經典台菜」，酸甜爽口的鳳梨蝦球必然榜上有名。日前一名網友發文抱怨外帶鳳梨蝦球，回家打開發現竟被加了一物，讓他崩潰喊「邪教」，貼文一出引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。