防疫升級買麥當勞也要簽名 網：外送人員要開始爆單了

台灣新冠肺炎疫情昨日一口氣增加7例本土案例，有6例感染源不明，疫情進入社區感染，中央流行疫情指揮中心升級防疫警戒到第二級，餐飲業應落實「用餐實聯制」，有網友發現，現在連吃速食也得簽名了。

疫情警戒升至第二級，餐飲業需落實「用餐實聯制」，一名網友在《爆廢公社》PO照寫道，「麥當勞，今天開始要實名制，才能進入了」，驚訝連速食店都嚴陣以待此波疫情社區感染危機。

貼文引發熱議，多數人「支持嚴格執行」、「這樣很好啊，反正有做實名制的餐廳我才想去」、「我剛去買咖啡也被叫簽名」、「實名制耶，酷斃了」、「非常時期要用非常手段」、「麥當勞吃一波」。

但也有人抱怨，「太扯了！浪費大家時間、這樣一定很多人不願意去了」、「得來速要開始排隊了」、「浪費時間不去了，叫熊貓送」、「外送人員要開始爆單了」、「看來要刻印章了」、「傳統市場先實名制比較實際吧，攤販根本就沒在把口罩當一回事的」，還有人好奇「如果摩鐵QK採實名制，肯定很好玩，玩死人」。

對於有人抱怨買速食還要先簽名，覺得浪費時間，網友表示「有些麥當勞是採QR CODE的，如果利用手機AR數碼掃描來登記快又方便」、「建議跟醫院一樣，直接掃健保卡或許比較方便」，疫情升溫造成生活上的種種不便，「為了防疫，忍耐一下吧」。