出人命啦！旅館聽見房內傳「叫聲」 他納悶該救嗎網笑噴

外出旅行總會遇到意想不到的狀況，一名網友在臉書爆怨公社表示，自己赴阿里山森林遊樂區旅行，在下榻旅店一樓時，卻聽到樓上傳來「慘叫聲」，不禁讓他納悶：「這算是在家暴嗎？是在測試按摩椅？」影片中聽見女性的叫聲，讓不少網友笑噴「還不報警，出人命啦！」

原PO貼出自己入住阿里山某旅店的影片，影片中不時傳來女性的叫聲，讓在旅店一樓的他不禁將目光鎖定在聲音傳出的三樓，表示「一個人在外旅行，遇到這種悽慘聲」，並疑惑這樣的聲音是被家暴，還是情侶之間的情趣。想不到網友聽了這段影片的聲音紛紛狂笑指「應該是女生在表演什麼，男生一直拍手叫好」、「快進去救人啊！」

這段疑似是情侶間「激烈交戰」的影片一出，讓不少網友想出一堆應對方法，有人表示可以「大喊需要幫忙嗎」、「快進去救人啊！」，也有人主張應該要先報警，因為光聽聲音就覺得當事人「快喘不過氣了」，也有人笑稱「拍攝者不救，不太人道！」、「怎麼不過去幫忙呢？」

也有人認為旅店的隔音好像有點差，連這樣都聽得一清二楚，說道「對面那間亮燈的聲音傳到你這邊？都沒被外面空間分化掉也太扯了」，另有曾經入住的旅客替原PO解套表示「這間我好像去年住過，旁邊有地方可以躲」。