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問什麼會被笑「台北俗」？台北人列10點網超有感：不太會搭火車

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇問，台北人問什麼問題，可能會被不是台北的人覺得「果然是台北俗」。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
有網友好奇問，台北人問什麼問題，可能會被不是台北的人覺得「果然是台北俗」。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台灣各地有不同風情，飲食、生活習慣，都有差異。有網友好奇問，台北人問什麼問題，可能會被不是台北的人覺得「果然是台北俗」，文章一出馬上引起網友熱議，甚至有一名台北網友列了10點自嘲。

一名網友在PTT女孩板發文，他好奇台北人問什麼問題，可能會被其他不是台北的人覺得「台北人果然不知道」、「真的是台北俗」，他自己舉例，聽過的大概有「什麼是白糖粿」、「原來地瓜葉就是地瓜的葉子，還以為是兩種不同的植物」。

此文也引來了一名台北人列了10點自嘲，像是不太會搭火車、不知道林口到底在桃園還是新北、不知道中和離板橋很近、覺得非台北市的人比較喜歡說北車而不是台北車站、不知道有些交通號誌在南部是參考用的、不知道龍潭有台積電還有駐軍、以為南部人都住透天、不知道什麼虎尾幫、不知道原來南部超愛醫科勝於北部、以為雙北人口有佔台灣人口四成。

因為很有共鳴，馬上引起網友熱議，「去台中會經過苗栗嗎？」、「啊沒有捷運的話，要怎麼到啊？」、「為什麼你不用二段式轉彎？」、「在新竹工作的時候，有台北來的問我悠遊卡在這裡什麼地方可以用…」、「曾經遇過台北人說：『台中鄉下不是空氣應該很好嗎？』」。

也有一派人在討論火車站說法，「北車一開始是聽鄉民在講，身邊才越來越多人說的，我自己也是」、「我們那時候都講火車站，大家都是台北人，說火車站當然就是台北火車站」、「我現在才知道萬華有火車站」、「若是要約在萬華、松山、板橋火車站，就會講全名，但是只講火車站就一定是指台北車站」。

台北車站 捷運

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