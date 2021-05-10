麥當勞小編當機？粉專發文「全亂碼」 網笑：周一上班不意外

速食餐廳品牌多元，各有特色，儘管競爭激烈，麥當勞仍穩坐許多人心中排行的冠軍寶座。今（10）日麥當勞小編在FB粉專發文，只見圖片是期間限定的新品，內文卻「全是亂碼」，引來許多名人的幽默翻譯、各說各話，笑翻一票網友。

一名網友在PTT發文「麥當勞的粉專是發生什麼事」，文中貼出麥當勞粉專發文的截圖，可見發文內容都是無法判斷意義的亂碼，加上許多表情符號，就連在留言區的補充通通都是看不懂的文字，只有照片可以猜測是推出的新品。

貼文底下許多有著藍勾勾的名人開始「各說各話」回應內文，如故宮就來自我行銷「什麼！竟然是來故宮看展完再去吃飽飽的文章呀」，以及蘇貞昌宣傳防疫資訊「是的，麥當勞說的沒有錯。『出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒！』」。也有許多網友幽默回覆，「雙層純牛肉⋯獨特醬料加生菜⋯吉事洋蔥酸黃瓜⋯芝麻麵包蓋上去⋯我就是愛大麥克⋯」、「看來是肯德基爺爺來打臨時工」、「星期一上班，不意外」、「昨晚母親節喝太多還在宿醉」。

而該文解譯的方法就是把內文亂碼輸入線上文字亂碼還原工具，就可以還原出原本內容。原來是麥當勞在行銷即將推出的期間限定新品，邀請網友留言抽電子兌換券。