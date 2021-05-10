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創意料理！他買鳳梨蝦球抱怨被加料變身 但內行眼睛全亮了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨買到的鳳梨蝦球被加了滿滿的肉鬆，獨特的搭配讓他崩潰喊「邪教」。圖／取自爆怨2公社
一名網友發文抱怨買到的鳳梨蝦球被加了滿滿的肉鬆，獨特的搭配讓他崩潰喊「邪教」。圖／取自爆怨2公社

台灣小吃豐富多元，滷肉飯、臭豆腐都十分具有台灣味。不過若要推舉聚餐時必點的「經典台菜」，酸甜爽口的鳳梨蝦球必然榜上有名。日前一名網友發文抱怨外帶鳳梨蝦球，回家打開發現竟被加了一物，讓他崩潰喊「邪教」，貼文一出引起熱議。

原PO在FB社團「爆怨2公社」不滿發文，日前外帶鳳梨蝦球，沒想到回家後打開盒子的景象讓他嚇傻，「鳳梨蝦球他給我加肉鬆？這啥邪教。」原PO貼出的照片可見一盒滿滿的「肉鬆」，再仔細看才會看到被掩蓋住的鳳梨蝦球、美乃滋醬與巧克力米。

貼文一出引起大量留言回覆，「邪門歪道」、「你沒說我還以為是夏威夷炒飯」、「不能好好的讓鳳梨蝦球獨處就好嗎？」、「挖下去搞不好是皮蛋豆腐」、「反正都這樣了，不如再加點香菜⋯」、「我買過加青椒的鳳梨蝦球，我又討厭青椒味⋯⋯」、「我只容許肉鬆出現在對白稀飯上面」、「這組合是肉鬆麵包吧」、「這下變成鳳梨『瞎』球了」、「這是鳳梨蝦鬆，你沒吃過嗎？」、「外國人看到披薩上面有鳳梨也是這個感覺」、「加肉鬆可以啊，巧克力米才是邪教」。

部分網友則認為這種搭配「別有一番滋味」，「沒毛病啊！」、「好吃啊，其實真的不會不對味⋯我之前做早餐給我老公吃，也有吐司+蛋+蝦球+美乃滋+肉鬆+生菜⋯好吃耶⋯真的好吃！」、「瓦城的某個炒飯也有蝦球鳳梨跟肉鬆啊，還蠻好吃的」、「有這樣的做法啊！鳳梨蝦球炒飯也一定有加肉鬆欸」、「比較老式的館子才會出現的特殊料理～看了幾次都覺得有趣」。

鳳梨 臭豆腐 小吃 爆怨公社

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