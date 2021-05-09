台女到日本駕訓班上課聞飄香 「宇都宮煎餃吃到飽」羨煞眾人

想要開車或騎車上路，首先要上駕訓班練習並考照，一名台灣女網友分享自己在日本學開車的趣事，她透露日本的駕訓班竟然會提供各種餐點給學員享用，而且還是吃到飽，她還貼出照片來證明所言不假，貼文一出羨煞許多人。

原PO在《Dcard》貼文表示自己最近在日本上駕訓班，但上課上到一半時竟然飄來一陣煎餃的香味，從她貼出來的照片可看到桌上除了有宇都宮名物現煎煎餃之外，還有味噌鯖魚、炸物、醬汁雞肉塊、炒豬肉、鹽烤魚塊、小蛋糕、沙拉吧，而且都是吃到飽的，讓原PO看了驚訝地直呼「這是駕訓班該出現的畫面嗎？」

原PO看了食指大動，不僅夾了鯖魚、煎餃、蔬菜、蛋糕，就連荷包蛋也是一口接一口，讓她吃得相當滿足，還笑說「我第一次的煎餃吃到飽就獻給駕訓班了」。貼文一出也讓鄉民們看呆了，「這和印象中的駕訓班落差好大」、「這也太令人羨慕了吧」、「為什麼駕訓班有吃到飽？而且煎餃看起來也太好吃了吧」、「日本駕訓班的食堂真的讚」、「我待的台灣駕訓班就只有投幣販賣機」。還有熟知日本駕訓班的網友說「原來是合宿」、「你是去駕校這種嗎？我聽朋友說都要去深山」。