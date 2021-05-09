女大生訂高鐵票驚見5折優惠 內行人曝這3時段才買得到

高鐵開通後讓民眾往來南北部相當快速又方便，也形成北高一日生活圈，但畢竟一趟票價不便宜，許多民眾都會搶買早鳥票或優惠票，例如65折、8折、9折等，但有女學生上網訂購高鐵票時發現竟然有「學生5折」的優惠，這也讓她好奇想問這種5折的票都什麼時候會出現？貼文一出就有內行人分享3個階段。

原PO在《Dcard》貼出一張高鐵時刻表和票價的截圖，上面的時間顯示5月10日星期一從台中到板橋的單程票，其中一個時段是中午12點36分到13點31分，票價顯示「學生5折」，讓她看了相當驚喜，但又好奇想知道這麼便宜的折扣都什麼時候能搶得到，「5折票到底都什麼時候出現？為什麼5/10中午會有5折票啊，好好奇？」

有網友就貼出高鐵網站上的資訊，解釋是母親節的優惠票價，從5月7日到10日共4天，高鐵針對母親節疏運期間，推出「大學生5折孝親優惠列車」，讓在外地讀書的學子們能夠以便宜票價搭車返鄉幫媽媽過節，「5/7 跟5/10都有大學生母親節孝親列車優惠喔」、「就是母親節活動沒錯～我昨天就買到5折的票，真的超便宜！」、「好像只有母親節有活動，不然一般好像都是在超冷門的時段才有5折」。

原PO的貼文也引起眾人熱烈討論，「好划算啊」、「我已經好久沒看到5折的了」、「我看到的常常都是末班的兩車」、「5折也太好」、「之前開學的時候也有買到5折票，還是早上10:00多的好時間，超開心」、「沒5折票我是沒在回家的」；還有知情的網友分享3個時段可以買到5折票，「通常5折只會有3個時間，正中午票賣不完、透早、深夜時段，其他通常都是75折比較多」。 原PO訂票時發現有5折票。 圖／翻攝自《Dcard》