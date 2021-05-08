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消失的外送員！訂7杯飲料「自己搭電梯上來」意外掀兩派論戰
近來美食平台崛起，不用出門就能請外送員送餐，因為疫情關係，也有「無接觸」服務，付款完畢後可以請外送員放在家門口自己，不過有民眾抱怨，他訂了7杯飲料，外送員傳「人已抵達」的訊息給他，但卻人不見蹤影，後來才發現飲料「放在電梯地板自己上來」，讓他相當傻眼，直呼「不想送上樓可以直說」。
網友在臉書「爆怨2公社」發文，表示自己用外送平台叫了7杯飲料，外送員到了後傳訊「人已抵達」，人卻不見蹤影，後來才發現飲料被放在電梯內「自己上樓」，他不滿的說「不想上樓還是怎樣？真的可以說一聲！」，重點是還沒取到餐，就被外送員按下「已取餐」，他抱怨「每個月平均叫50次外送，覺得最奇葩的就是你」。
此文一出也引起兩派網友大讚，有人認為「放電梯地板真的不行」、「我上次點的麵也是自己坐電梯上來」、「這誇張了」、「無接觸好歹也放管理室吧」、「直接可以差評客訴沒收到，誠信問題」、「電梯地板好髒」、「就算沒買袋子，放電梯也不應該吧」。
也有人挺外送員說「其實可以買個袋子，一次拿這麼多不太好拿」、「徒手拿這麼多杯，是誰都會不爽，下次記得買個袋子」、「3杯以上不買袋子的，我會懷疑這個人的人品」、「現在疫情嚴重，可能避免接觸傳染吧」、「我是真的有遇到客人叫我這樣放就好」。
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