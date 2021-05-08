家中牆壁驚見「5根地瓜冒出」 她回「不只一戶」網驚訝

有網友近日發文分享，稱她回家後突然發現牆壁長出5根地瓜，細看不是從牆壁長出，而是鄰居的心意！原PO表示，對方總是靜悄悄出沒，每次想回禮時，鄰居反而會給更多食物，而且不只自己有，就連其他鄰居也受惠，常常不知道怎麼辦。貼文一出後，令不少網友羨慕，直呼「太幸褔了吧」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文指，某天回家後發現家中牆壁竟多出5根地瓜，熱心鄰居的好意常令她不知如何是好，原PO說到「麻煩您下次送我芋仔地瓜的時候，用袋子裝一下嘛好不好，還有不要靜悄悄的來，又靜悄悄的走，每次回禮給你，你都塞更多東西給我帶走，我都不知道該怎麼辦了」。

原PO也透露，這位好心鄰居不僅送給自己，還送給其他鄰居。貼文一出後，不少網友也羨慕，直呼鄰居人情味破表，「好好喔，我沒有鄰居，旁邊都是田地跟兩個墳墓」、「這就你的不對了，應該要在門口固定放個籃子，這樣鄰居也方便裝，你也方便拿」、「果然是好鄰居，千金難買的好鄰居，好好珍惜」、「怕你有負擔，才會悄悄的做，他們分享也避免自己吃不完，總比浪費好，好鄰居」、「庄咖厝編都麻這樣送，一來一往的無止境」、「還以為長出來了」、「我家鄰居都只會丟煙頭或吐檳榔汁給我」。