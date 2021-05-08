女兒學校撂話「爸爸斷人手腳」 他慘被約談直呼冤枉

有時語句沒說明清楚，恐會造成他人誤會，而小朋友的童言童語有時也會嚇壞大人。有網友近日發文分享稱，自己被女兒班導約談，未料他到校了解後，老師卻說，女兒跟同學說「我爸爸跟人家斷手斷腳」，令他當場傻眼，急忙跟老師澄清自己的職業。職業曝光後，瞬間令大批網友笑翻，直呼「沒說分屍算客氣了」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文指，近期被女兒老師請去學校，原本以為是什麼大事，但老師卻說「你女兒在學校跟同學說我爸在市場跟人家斷手斷腳」，對此原PO瞬間無言，因為他只是在市場剁豬肉的攤販，令他相當無言。

而原PO也貼出自己的工作照，只見攤販台上有許多剁完的豬腳，原PO自嘲，「就跟她（女兒）說要低調，不然大哥給妳來做，好險沒說幫人家除毛，你的豬腳不是你的豬腳」。

貼文一出後，大批網友也紛紛笑回，「你女兒錯了，應該說我老爸每天都要分屍好多具屍體」、「斷手腳還沒打馬賽克，這後台很硬」、「沒說每天在市場分屍算客氣了」、「佩佩豬的手腳」、「老師需要明天幫妳留手腳嗎」、「妳女兒說爸爸在分屍販賣器官哦」、「求老師心理陰影面積」。