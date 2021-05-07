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室友把蓮霧放密封罐太久變這樣 他嚇傻苦笑：變棉花糖了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨室友把蓮霧放在密封罐裡太久，最後蓮霧長滿黴菌，遠遠看好像是棉花糖一樣。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友抱怨室友把蓮霧放在密封罐裡太久，最後蓮霧長滿黴菌，遠遠看好像是棉花糖一樣。 圖／翻攝自《Dcard》

相信許多人都有一種習慣，就是會把食物放到忘記它的存在，最後長霉發臭只能丟掉。一名網友就在《Dcard》貼出一張室友放在密封罐裡的蓮霧，只見這顆蓮霧已經發霉，白白一片黴菌讓原PO苦笑說「室友把蓮霧放到變棉花糖」，照片一出讓許多人看了也覺得噁心。

從原PO貼出的照片看到，書架角落放著一罐密封罐，裡頭還有顆佈滿白色黴菌的蓮霧，原PO無奈的說「相信大家都有遇到非常噁爛的室友經驗，而我遇到蓮霧已成棉花糖。話說有誰想吃蓮霧口味的棉花糖嗎？」

照片也讓許多人看傻了眼，「我個人認為，如果是長出『青黑色』的黴比較可怕。真好奇你室友是怎麼養的，可以養成純白棉花糖？」、「蓮霧口味的棉花糖」、「我還以為是無花果，原來是蓮霧」、「感覺是在做什麼實驗」、「有點像草莓大福」。

還有人分享周遭朋友的經驗，「我室友更厲害…葡萄柚放在冰箱放到發霉，葡萄柚是一個很難壞掉的食物了，還放冰箱可以放到發霉，非常棒的女孩」、「我養過荔枝棉花跟葡萄棉花，看到的時候先是驚訝到嘔吐」、「我主管把茶葉蛋放到只剩蛋殼，味道很像死老鼠」、「我朋友煮火鍋吃，放了好幾天上面浮滿了白色的東西然後還長毛，打開蓋子簡直臭到懷疑人生」。

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