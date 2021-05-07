聽新聞
test
0:00 / 0:00
體會媽媽生小孩！兒要求帶「水煮蛋」上學 網笑：解鎖新技能
母親節將至，許多老師都會特地安排相關課程，讓孩子能從中了解節日意義。近日一名媽媽就分享，幼兒園要求兒子帶一顆水煮蛋去學校，原因是為了「體會媽媽生蛋」，且兒子堅信媽媽真的具有生蛋的能力，童言童語讓她忍不住開懷大笑。
一名母親在臉書「爆怨2公社」發文分享孩子與父親的對話，其中就讀幼兒園的兒子提到，老師說為了體會媽媽生蛋的過程，需要大家隔天帶一顆水煮蛋去上學。聽到這番要求，父親好奇反問「你確定你媽會生蛋？」，沒想到兒子天真回應「對啊！不是從屁股生嗎？」
父子倆有趣的對話，讓這名媽媽在一旁聽了忍不住笑開懷，直呼「原來自己有生蛋的本領」，並將童言童語記錄起來和大家分享。此外，她也提前祝福所有媽媽們，在溫暖的五月能過一個快樂的母親節。
貼文引來逾5千人按讚，網友留言直呼「童言童語最可愛了」、「真好，以後都不用買蛋了」、「瞬間解鎖新技能」、「現在幼兒園出頭很多」；還有許多人分享「我家的今天也帶著水煮蛋上學去了」、「以前都是拿生雞蛋裝在一個盒子裡，要我們隨身攜帶照顧它一周」、「兒子幼稚園時，老師是讓小朋友衣服裡塞一個大氣球，從早到回家才能拿出來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言