體會媽媽生小孩！兒要求帶「水煮蛋」上學 網笑：解鎖新技能

母親節將至，許多老師都會特地安排相關課程，讓孩子能從中了解節日意義。近日一名媽媽就分享，幼兒園要求兒子帶一顆水煮蛋去學校，原因是為了「體會媽媽生蛋」，且兒子堅信媽媽真的具有生蛋的能力，童言童語讓她忍不住開懷大笑。

一名母親在臉書「爆怨2公社」發文分享孩子與父親的對話，其中就讀幼兒園的兒子提到，老師說為了體會媽媽生蛋的過程，需要大家隔天帶一顆水煮蛋去上學。聽到這番要求，父親好奇反問「你確定你媽會生蛋？」，沒想到兒子天真回應「對啊！不是從屁股生嗎？」

父子倆有趣的對話，讓這名媽媽在一旁聽了忍不住笑開懷，直呼「原來自己有生蛋的本領」，並將童言童語記錄起來和大家分享。此外，她也提前祝福所有媽媽們，在溫暖的五月能過一個快樂的母親節。

貼文引來逾5千人按讚，網友留言直呼「童言童語最可愛了」、「真好，以後都不用買蛋了」、「瞬間解鎖新技能」、「現在幼兒園出頭很多」；還有許多人分享「我家的今天也帶著水煮蛋上學去了」、「以前都是拿生雞蛋裝在一個盒子裡，要我們隨身攜帶照顧它一周」、「兒子幼稚園時，老師是讓小朋友衣服裡塞一個大氣球，從早到回家才能拿出來」。