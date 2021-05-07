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車不見遭拖吊？趕搭Uber去拖吊場 下一個路口讓他傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友以為自己將車停在警備停車格而遭拖吊，沒想到竟然是他記錯停放的路口。照片為示意圖，與本文無關。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
一名網友以為自己將車停在警備停車格而遭拖吊，沒想到竟然是他記錯停放的路口。照片為示意圖，與本文無關。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

不論開車或騎車，在外停放停車格時要記好位置，以免要取車找不到。一名網友在臉書分享自己的糗事，他以為停到警用車格被拖吊，急忙叫車趕赴拖吊場領車，沒想到下一秒一個場景讓他超傻眼，趕緊向Uber司機致歉並下車，貼文笑翻一票網友

原PO在臉書「匿名公社」寫道，昨（6）日他開車外出辦事情，事後發現車不見了，他猜想應該是自己停錯地方停到警備車格才會遭到拖吊，懊惱之餘趕緊叫了一台Uber載他去拖吊場取車。

只是沒想到上車沒多久，司機一開到下一個路口時，原PO竟然發現他的車就好端端地停在路邊車格哩，原來是他自己記錯路口。原PO尷尬到臉都紅了，於是趕緊向司機道歉，並且請對方幫忙取消，還拿了100元小費給司機當作補償。

貼文一出笑翻許多人，「打槍給200啊」、「保2要算1000+200車資」、「超丟臉」、「這也是種有趣的一天」、「哈哈，還好沒事」、「還可以記錯路口，佩服」；還有網友建議「可以用GOOGLE地圖標記停車位址」。

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