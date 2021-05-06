她驚見火鍋吃到飽30種飲料任喝 內行抖「暗黑陷阱」

台灣隨處可見「吃到飽」餐廳，像是火鍋、燒烤、海鮮Buffet等，各式食材應有盡有。然而，近日就有一名女網友分享到一家火鍋吃到飽的餐廳，沒想到冰箱內竟有高達30款飲料，貼文掀起網友熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張照片，只見她到一間吃到飽火鍋店用餐，走到冰箱準備拿飲料時，赫見高達30種鋁箔包、罐裝飲料，甚至還有布丁、愛玉、豆花及水果，種類之多樣，讓原PO忍不住驚呼「吃個火鍋以為來到大賣場」。

不少網友看到照片後，紛紛留言表示「要喝什麼都有」、「好幸福的感覺」、「誠意十足」、「像極了學校福利社」、「還不錯欸，選擇很多，小瓶又不會浪費，口味可以一直換」。

但有內行網友提到，「甜飲料會增加飽足感，吃到飽餐廳的陷阱」；此外，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》也指出，去吃到飽不要喝過多的飲料，因為會短暫讓你感到飽足。