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草莓放到發芽變惡魔果實？ 網友笑：撞臉「聖誕樹」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友po出一張草莓的發芽照，意外撞臉「聖誕樹」。圖／取自推特
一名日本網友po出一張草莓的發芽照，意外撞臉「聖誕樹」。圖／取自推特

不少人都看過馬鈴薯發芽的樣子，草莓發芽卻很少見，一名日本網友po出一張草莓的發芽照，意外撞臉「聖誕樹」，讓許多人看了不禁嘖嘖稱奇直喊「長知識了！」

一位推特帳號「Masanori Nozawa」的日本網友，昨（4）日在推特發文，內文寫道「草莓發芽時會發生什麼呢？實際上很少有人有看到草莓發芽的樣子」，並附兩張照片，左圖是平常看到的草莓，右圖則是發芽後的模樣，可以看到布滿葉子，幾乎沒有紅色果實，看不出是草莓本尊，行成強烈的視覺衝擊。

貼文一岀吸引19.4萬人按讚，3.7萬人轉發，網友紛紛留言表示「看起來好像一棵小耶誕樹，太可愛了！第一次看到」、「如果將它分成兩半不曉得會變成什麼樣」、「吃起來可能會有草味」、「想到了惡魔果實」、「好想看看裡面發生了什麼事」、「第一次看到發芽的草莓，原來這麼翠綠蓬鬆」。

此外，也有幾位網友分享其他的草莓發芽照，原po看網友回覆熱烈也在留言補充回覆，「除了那些相關的從業人員，我認為一般人應該沒有看過」。至於發芽的部份，草莓的種子滿佈在一般食用的紅色「假果」外面，所以芽會從種子的地方冒出，不過因種植時多半採用分株方式，一般環境下草莓種子並不容易直接在假果上全部發芽，且發芽的草莓口感差、賣相也不好，對於果農來說，只能一個個摘下來扔掉。

草莓發芽長相相當衝擊。圖／取自推特
草莓發芽長相相當衝擊。圖／取自推特
幾位網友分享其他的草莓發芽照。圖／取自推特
幾位網友分享其他的草莓發芽照。圖／取自推特

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