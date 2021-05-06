你一定有吃過！蟑螂真實口味曝光 網一片慘叫：不敢吃了

台北市義警餐敘遭黑衣人潑撒蟑螂一案，在網路掀起熱烈關注，從蟑螂品種到購買價格都有人討論，甚至有粉專聊起「蟑螂的味道」，讓眾人大開眼界。

臉書粉專「uHandy行動顯微鏡」分享在近日「潑蟑之亂」中，被拿來當作「生化武器」的櫻桃紅蟑的小檔案。由於櫻桃紅蟑蛋白質含量高、脂肪低，「好消化擱不礙胃​」，且飼養成本低、繁殖速度快，加上活跳跳的活動力還能激起兩棲動物的狩獵慾望，因此對飼主而言是非常好的飼料來源。

「uHandy行動顯微鏡」更指出蟑螂吃起來是「蘑菇口味」！依國外生物學家研究，昆蟲的費洛蒙除求偶外，還能讓昆蟲產生不同風味，除蘑菇味的蟑螂外，螞蟻和白蟻是杏仁堅果味，仰泳椿卵吃起來則像魚子醬。

看完「uHandy行動顯微鏡」的介紹，不少網友大呼「母湯」，「以後吃蘑菇都想到蟑螂味…不敢吃蘑菇了」、「這樣怎麼還吃得下蘑菇」、「我不想知道，謝謝」、「以後看到湯裡有蟑螂，就可以說這是蘑菇濃湯了」、「所以跟義大利麵和牛排很搭？」、「找到不吃香菇的理由了」。

該文也釣出曾品嘗過蟲蟲大餐的網友分享感想，「櫻桃紅蟑螂跟杜比亞蟑螂，聽說很好吃」、「我上次吃的明明就不是蘑菇味」、「之前吃蜘蛛，肚子吃起來有一點卡士達醬的味道，然後螞蟻吃起來會有一點酸酸的，類似白醋的那種酸」。